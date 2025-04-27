جماعة أنصار الله: غارات للعدو الأمريكي استهدفت السفينة الإسرائيلية “غالاكسي ليدر”

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله اليمنية بأن 3 غارات أمريكية استهدفت “السفينة الإسرائيلية غالاكسي ليدر” المحتجزة في ميناء الحُديدة.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت جماعة أنصار الله احتجاز السفينة “غالاكسي ليدر”، وقالت تل أبيب حينها إن السفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، ونفت أن يكون على متنها إسرائيليون.

وفي 22 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الجماعة الإفراج عن طاقم السفينة بعد مرور أكثر من 14 شهرًا على احتجازهم، في إطار “معركة إسناد غزة”.

ويتزامن ذلك مع إعلان جماعة أنصار الله “إصابة 8 مدنيين بينهم طفلان، في سلسلة غارات شنها العدوان الأمريكي على محافظات عدة في البلاد”.

وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة “إصابة 8 مدنيين بينهم طفلان نتيجة عدوان أمريكي استهدف حيًّا سكنيًّا غرب الروضة في مديرية بني الحارث بالعاصمة صنعاء”.

وأضافت أن “عدوانًا أمريكيًّا استهدف بسلسلة غارات ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف (في محافظة الحديدة غربي اليمن)”.

كما استهدفت الغارات الأمريكية منزلًا بمحيط مستشفى لبنان في مديرية السبعين (جنوب صنعاء)، وفق المصدر ذاته.

والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة جماعة أنصار الله (غير معترف بها دوليًّا) أن الولايات المتحدة شنت منذ منتصف مارس/آذار الماضي أكثر من 1200 غارة وقصف بحري، تسببت في “استشهاد وجرح مئات المدنيين، وتدمير العديد من الأعيان المدنية من أحياء سكنية وموانئ ومرافق صحية وخزانات مياه ومواقع أثرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش الأمريكي بشن هجوم كبير ضد الجماعة.