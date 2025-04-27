روسيا ترسل طائرات إلى إيران للمساعدة في إخماد حريق ميناء بندر عباس

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بإرسال طائرات طوارئ إلى إيران للمساعدة في إخماد حريق اندلع في ميناء بندر عباس، وفقًا لوكالة تاس الروسية للأنباء.

وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن انفجارًا ضخمًا بمدينة بندر عباس، يُرجَّح أنه ناجم عن انفجار مواد كيميائية، أدى إلى مقتل 28 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من ألف، أمس السبت، في ميناء رجائي أكبر موانئ إيران.

ووقع الانفجار الذي سُمع دويه على بُعد عشرات الكيلومترات، السبت قرابة الظهر (08:30 بتوقيت غرينتش)، على رصيف ميناء رجائي، حيث تمر 85% من البضائع الإيرانية.

وقال مدير الهلال الأحمر الإيراني بيرحسين كوليفاند في مقطع مصوَّر نُشر على موقع الحكومة الإلكتروني “للأسف، قُتل 28 شخصًا”، مشيرًا إلى وجود “20 شخصًا في العناية المركَّزة”.

كما أفاد الهلال الأحمر في الحصيلة الجديدة بإصابة أكثر من 1000 شخص بجروح.

لم يُخمَد بعد

ونقل الإعلام الرسمي عن هيئة الجمارك الإيرانية أن “الانفجار وقع على الأرجح بسبب تخزين مواد خطرة ومواد كيميائية في الميناء”.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية عدم وجود أي شحنات عسكرية مخزَّنة في موقع الانفجار.

وقال المتحدث باسم الوزارة رضا طلائي نيك للتلفزيون الرسمي “لم تكن هناك أي شحنات مستوردة أو مصدَّرة للوقود العسكري أو للاستخدام العسكري في المنطقة التي شهدت حادث الحريق وفي ميناء الشهيد رجائي”.

وقال مراسل التلفزيون الرسمي في المكان اليوم الأحد “تمّت السيطرة على الحريق لكنه لم يُخمَد بعد”، في حين كان دخان أسود كثيف يتصاعد خلفه.

وبعد 24 ساعة على وقوع الانفجار، تستمر عمليات إخماد الحريق بمشاركة طائرات قاذفة للمياه ومروحيات، بينما يستخدم أفراد الإطفاء على الأرض خراطيم مياه ضخمة.

وحثت وزارة الصحة في بيان السكان على البقاء في منازلهم “حتى إشعار آخر”، ووضع كمامات إذا كانوا مضطرين إلى الخروج، وأطلقت الوزارة نداءً للتبرع بالدم.