9 قتلى ومصابون بعد دهس سيارة لحشد في فانكوفر بكندا (فيديو)

قالت شرطة فانكوفر في كندا، اليوم الأحد، إن 9 أشخاص قتلوا وأُصيب آخرون بعد أن صدم قائد سيارة حشدا في مهرجان شعبي بالمدينة الواقعة في غرب البلاد.

وأضافت الشرطة، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أنه أُلقي القبض على قائد المركبة وهو رجل من فانكوفر يبلغ من العمر 30 عاما.

ووقع الدهس بعد الساعة 20:00 السبت بالتوقيت المحلي بقليل (0300 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد) بالقرب من تقاطع شارع إيست 41 وشارع فريزر في حي سانست أون فرايزر حيث كان يُقام مهرجان يوم لابو لابو.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في منشور على منصة إكس “شعرت بالصدمة عندما سمعت عن الأحداث المروعة التي وقعت في مهرجان لابو لابو في فانكوفر”.

وقال كين سيم رئيس بلدية فانكوفر “صُدمت وحزنت بشدة بسبب الواقعة المروعة التي حدثت اليوم في احتفال يوم لابو لابو”.

احتفال الجالية الفلبينية

ووقع الحادث عندما كان أفراد من الجالية الفلبينية مجتمعين احتفالا بمهرجان لابو لابو، الذي يحيي ذكرى زعيم فلبيني مناهض للاستعمار من القرن الـ16.

وكتب رئيس البلدية أيضا “نتعاطف مع كل المتضررين ومع الجالية الفلبينية في فانكوفر خلال هذه الفترة العصيبة جدا”.

وذكرت صحيفة فانكوفر صن أن آلاف الأشخاص كانوا في المنطقة.

ونقلت محطة إذاعية عن شهود عيان أن صراخا سمع فجأة عندما اخترقت سيارة دفع رباعي الحشد وصدمت أكثر من عشرة أشخاص. وتردد أن السائق حاول الهرب سيرا على الأقدام، إلا أنه تم إيقافه من قبل عدة أشخاص في مكان الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية ستعقد في كندا غدا الاثنين.