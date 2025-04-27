قطر: نبذل جهودنا لعودة الأطراف إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، استمرار جهود بلاده في إطار الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وقال إن بلاده لا تقبل باستخدام التجويع والمساعدات سلاحًا ضد الشعب الفلسطيني في غزة، داعيًا إلى العمل على إجبار إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار زيارة رسمية.

وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا.

وأكد وزير الخارجية القطري أن “مفاوضات الهدنة لم تتوقف، وجهودنا مع مصر مستمرة، والعمل يجري على الورقة الأخيرة التي ردت عليها حركة حماس“.

وأشار إلى أن قطر تواصل العمل على إعادة الأطراف إلى اتفاق الهدنة في غزة، وقال “نريد أن يكون اتفاق الهدنة في غزة شاملًا وليس عبر مراحل”.

إفلاس سياسي

وعن الدور القطري في الوساطة، قال وزير الخارجية إن “العمل على شيطنة الدور القطري في المفاوضات بهدف حصره في اتجاهات معيَّنة لن ينجح، وقطر تعمل على تعزيز السلم، وليس من شيمها تأجيج الصراعات والنزاعات”.

ونفى وزير الخارجية القطري الاتهامات بوجود “دور قطري في دعم المظاهرات المناهضة للحرب على قطاع غزة في الجامعات الأمريكية”، وقال إن “الحديث عن دعم قطر للمظاهرات المناهضة للسامية محض هراء، وتعبّر عن إفلاس سياسي”.

وأضاف “علاقاتنا مع الجامعات الأمريكية هي ضمن العلاقات بين المؤسسات البحثية القطرية ونظيرتها الأمريكية في مشروع المدينة التعليمية، وأي تمويل تقدمه قطر للمؤسسات التعليمية أو البحثية يمر عبر القنوات الرسمية لحكومات، ويتم أمام الجميع وضمن الشفافية”.