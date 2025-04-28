أمير قطر يفتتح مشروعين استراتيجيين للطاقة الشمسية (فيديو)

افتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 875 ميغاواتا من الكهرباء، وهو ما سيضاعف السعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في البلاد إلى 1675 ميغاواتا من الطاقة الكهربائية المتجددة.

وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن تدشين مشروعين استراتيجيين للطاقة الشمسية في رأس لفان ومسيعيد، “يأتي في إطار خططنا للتحول نحو الطاقة المتجددة، وتنويع موارد الطاقة ودعم المشاريع التنموية الاستراتيجية”.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الاثنين، عن أمير البلاد قوله في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “في إطار خططنا للتحول نحو الطاقة المتجددة، دشنت اليوم مشروعين استراتيجيين للطاقة الشمسية في رأس لفان ومسيعيد”.

وأضاف: “نهدف من هاتين المحطتين إلى تنويع موارد الطاقة ودعم المشاريع التنموية الاستراتيجية لبلادنا، والاستفادة من إمكانات الطاقة المنخفضة الكربون في خططنا للاستدامة والحد من التأثيرات البيئية”.

وزير الدولة لشؤون الطاقة يؤكد تجاوز مرحلة الاعتماد على خبرات الآخرين في بناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية#قنا #قطر #اقتصادhttps://t.co/mZMejPY2hs pic.twitter.com/9P911oyfsy — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 28, 2025

رؤية قطر الوطنية 2030

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن تشغيل محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويحقق أيضا أحد أهداف استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، المتمثل في توليد أكثر من 4000 ميغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأضاف الكعبي أن “بناء محطات الطاقة الشمسية يعد من أهم مبادرات الدولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتطوير مشاريع الاستدامة، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية. ومن المتوقع أن تعمل هذه المحطات على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 4.7 ملايين طن سنويا. وستلعب هاتان المحطتان، إلى جانب محطة الخرسعة، دورا مهما في تلبية الطلب على الكهرباء في الدولة”.

وأشار الكعبي إلى أن “المحطات الـ3 ستساهم بحوالي 15% من إجمالي الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة. وسترتفع هذه النسبة إلى 30% بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول عام 2029، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2000 ميغاوات”.