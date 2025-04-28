إيران تعلن صد هجوم إلكتروني كبير

قال بهزاد أكبري، رئيس شركة البنية التحتية للاتصالات، إن إيران أحبطت هجوما إلكترونيا كبيرا على بنيتها التحتية أمس الأحد.

جاء ذلك بعد يوم من انفجار قوي ألحق أضرارا بأهم ميناء للحاويات في إيران، وعقد جولة أخرى من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن أكبري قوله، اليوم الاثنين، “تم رصد واحد من أكثر الهجمات الإلكترونية اتساعا وتعقيدا على البنية التحتية للبلاد، وتم اتخاذ إجراءات وقائية”.

واختتمت طهران وواشنطن، يوم السبت، جولة ثالثة من المحادثات النووية في سلطنة عمان، وفي اليوم نفسه شهد ميناء بندر عباس، أكبر موانئ إيران، انفجارا كبيرا لا يزال سببه مجهولا.

واتهمت إيران في الماضي عدوها اللدود إسرائيل بالوقوف وراء هجمات إلكترونية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، إنه يجب تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية كليًّا، وليس منع تطوير الأسلحة النووية فقط.

وفي 2021، وقع هجوم إلكتروني كبير على محطات وقود إيرانية رجحت طهران وقوف إسرائيل وراءه.

وفي 2023، أدى هجوم إلكتروني مماثل، لكنه أكبر حجما، إلى تعطيل حوالي 70% من محطات الوقود. وأعلنت جماعة تسمى “العصفور المفترس” مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إنه رد على “عدوان الجمهورية الإسلامية ووكلائها في المنطقة”.