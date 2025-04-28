السلطات الإيطالية تعتقل مشتبها في ارتكابه جريمة قتل داخل مسجد بجنوب فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، الاثنين، أن نظيرتها الإيطالية ألقت القبض على رجل يشتبه في طعنه شخصا حتى الموت أثناء أدائه الصلاة داخل مسجد في جنوب فرنسا.

وأكد عبد الكريم جريني، المدعي العام لمدينة أليس الواقعة في منطقة جار بجنوب فرنسا، أن المشتبه فيه توجه إلى مركز شرطة إيطالي قرب مدينة فلورنسا ليلة الأحد بين الساعة 11 و11:30 مساء.

جاء ذلك خلال تصريحاته لقناة “بي إف إم” التلفزيونية، حيث قال: “كنا على علم بمغادرته فرنسا.. وكانت مسألة وقت فقط قبل أن يتم القبض عليه”.

وأوضحت السلطات الإيطالية أن المشتبه فيه سلم نفسه في مدينة بيستويا، القريبة من فلورنسا، وأنه سيُنقل إليها لاحقًا اليوم.

وفيما يتعلق بإجراءات الاسترداد، أشار جريني إلى أن فرنسا ستباشر عملية تسلّم المشتبه فيه سريعًا، وأضاف: “سنعمل بكل جهد لإعادته إلى فرنسا بأسرع وقت ممكن”.

وحول دوافع الجريمة، قال جريني: “الدافع المعادي للمسلمين هو الفرضية الأكثر ترجيحًا.. لكن هناك أدلة في التحقيق تشير إلى احتمال وجود أسباب أخرى، مثل هوس المشتبه فيه بفكرة الموت بهدف اعتباره سفاحًا”.

يُذكر أن سياسيين فرنسيين أدانوا، يوم الأحد، الحادث الذي تم تصويره ونشره عبر تطبيق “سناب شات”.