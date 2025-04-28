انتشال 68 جثة بعد ضربة أمريكية على صعدة باليمن (فيديو)

ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله في اليمن إنه جرى انتشال 68 جثة بعد أن أصابت ضربة أمريكية مركز احتجاز يؤوي مهاجرين أفارقة في محافظة صعدة، مضيفة أن 47 آخرين أصيبوا في الهجوم.

ونقلت القناة عن وزارة الداخلية التابعة للجماعة بيانا أكّدت فيه “سقوط عشرات القتلى والجرحى” في “القصف الأمريكي المتعمد الذي استهدف مركزا يضم 115 مهاجرا جميعهم من الجنسيات الإفريقية”.

وقالت الوزارة إنّ المركز الواقع في سجن صعدة الاحتياطي تابع لإشراف “منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الصليب الأحمر”.

وبثت قناة المسيرة مقاطع فيديو تظهر سقف المركز وقد دمر تماما فيما كان منقذون يزيحون الركام والحجارة لانتشال قتلى وجرحى. وسمع أشخاص يصيحون “اجلبوا محفّات” في المكان حيث انتشرت جثث على الأرض وجرحى يئنون من الألم.

جاء القصف الأمريكي صباح اليوم بعد ساعات من مقتل 8 أشخاص بينهم أطفال ونساء، في ضربات على العاصمة صنعاء استهدفت 3 منازل.

وبثت القناة مقاطع فيديو تظهر ركام منازل وسيارات مُدمّرة كلّيا وبقع دماء على الأرض، فيما كان منقذون يجمعون أشلاء بشرية على الأرجح، في قطعة قماش أبيض موضوعة على الأرض.

مجزرة العدوان الأمريكي بحق نزلاء السجن الاحتياطي بمدينة #صعدة والتي راح ضحيتها العشرات من الضحايا الأفارقة 30-10-1446 | 28-04-2025#جرائم_العدوان_الأمريكي pic.twitter.com/g6vCYpQzFP — المركز الإعلامي لأنصار الله AMC (@AnsarrAllahMC1) April 28, 2025

قصف 800 هدف

وأعلن الجيش الأمريكي، أمس الأحد، أنّ الولايات المتحدة ضربت أكثر من 800 هدف في اليمن منذ منتصف مارس/ آذار.

وذكر بيان صادر عن القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط أنه “منذ بداية عملية “راف رايدر” قصفت القيادة الوسطى الأمريكية أكثر من 800 هدف. وأسفرت هذه الضربات عن مقتل مئات المقاتلين الحوثيين والعديد من القادة الحوثيين“.

وبحسب سنتكوم “دمرت الضربات العديد من منشآت القيادة والسيطرة، وأنظمة الدفاع الجوي، ومرافق تصنيع الأسلحة المتقدمة، ومرافق تخزين الأسلحة المتقدمة”.

من جانبها، قال أنصار الله، الجمعة، إن الولايات المتحدة شنت منذ منتصف مارس/ آذار أكثر من 1200 غارة وقصف بحري، ما تسبب بمقتل وجرح مئات المدنيين.

كما أسفرت الغارات عن تدمير أعيان مدنية بأحياء سكنية وموانئ ومرافق صحية وخزانات مياه ومواقع أثرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفق الجماعة.

ويشن أنصار الله هجمات عديدة بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، على صلة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين وسط استمرار الحرب على غزة.