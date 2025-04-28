بوتين يعلن هدنة 3 أيام في حرب أوكرانيا بمناسبة ذكرى يوم النصر

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بوقف إطلاق النار في الحرب مع أوكرانيا مدة 3 أيام من 8 إلى 10 مايو/أيار المقبل، تزامنا مع احتفالات موسكو بانتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية.

وقال الكرملين إنه “انطلاقا من اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال الذكرى الثمانين ليوم النصر”. وأضاف أنه من 8 إلى 10 مايو/أيار “ستتوقف كل الأعمال القتالية”.

وذكر الكرملين: “ترى روسيا أن على الجانب الأوكراني أن يحذو حذوها. وفي حال انتهاك الجانب الأوكراني للهدنة، فسترد القوات المسلحة الروسية ردا مناسبا وفعالا”.

وأعلنت روسيا هدنة مماثلة لمدة 30 ساعة خلال عيد الفصح، ولكن بينما أفاد الجانبان بانخفاض حدة القتال، تبادلا الاتهامات بارتكاب مئات الانتهاكات.

وشكّلت عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، نقطة تحوّل في النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، تسعى الولايات المتحدة التي تعدّ الداعم الرئيسي لأوكرانيا، إلى طي صفحة هذا الصراع في أسرع وقت.

وحث ترامب روسيا، أمس الأحد، على وقف هجماتها على أوكرانيا، في حين قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الولايات المتحدة قد تنسحب من جهود السلام إذا لم تحرز تقدما.