شهداء ومصابون بقصف الاحتلال المتواصل لقطاع غزة (فيديو)

استشهد وأصيب عشرات من المواطنين الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال، منذ فجر اليوم الاثنين، جراء قصف الاحتلال المتواصل لأنحاء متفرقة من قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، استشهاد 8 مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة كوارع بخان يونس، ومواطنَين بقصف مخيم الشافعي غرب المدينة.

واستشهد 10 مواطنين، جراء قصف الاحتلال منزلا غرب مخيم جباليا بشمال القطاع. واستشهد 6 مواطنين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا غرب مدينة بيت لاهيا.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان إن أكثر من 65% من الشهداء الذين قتلهم الاحتلال هم من فئات الأطفال، والنساء، والمسنّين، إذ ارتكب الاحتلال جريمة قتل بحق أكثر من 18000 طفل، وأكثر من 12400 امرأة، وأباد أكثر من 2180 عائلة إبادة كاملة قُتل فيها الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، كما أباد أكثر من 5070 عائلة فلسطينية أخرى لم يبق من كل منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.

170 ألف شهيد ومصاب

وأضاف البيان أن الاحتلال قتل أكثر من 1400 طبيب وكادر صحي، و113 من أفراد الدفاع المدني أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية، كما قتل بدم بارد نحو 212 صحفيًّا في محاولات متكررة لإسكات صوت الحقيقة وكشف الجرائم.

وأشار بيان الإعلامي الحكومي إلى أن الاحتلال قتل أكثر من 13000 طالب وطالبة وأكثر من 800 معلم وموظف تربوي في سلك التعليم، وأكثر من 150 عالما وأكاديميا وأستاذا جامعيا وباحثًا، وقتل الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والحيوية بقطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52243 شهيدا و117639 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وهي حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.