الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن إقالة رئيس الشاباك

أكدت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، تراجعها عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، بعدما كانت المحكمة العليا قد علقته في موازاة احتجاجات عليه في الشارع.

وقالت الحكومة في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا “قررت الحكومة إلغاء قرارها الصادر في 20 مارس 2025″، في إشارة إلى قرار إقالة بار.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “صدَّقت الحكومة اليوم على إلغاء إقالة رئيس جهاز الشاباك، لتجنُّب صدور حكم جوهري (يمثل سابقة قضائية) من المحكمة العليا في هذا الشأن”.

ولم يتضح بعد ما ستقرره المحكمة عقب إعلان بار، وتراجع الحكومة عن قرار إقالته.

وكان رئيس جهاز الشاباك قد أعلن، أمس الاثنين، أنه سيترك منصبه في 15 يونيو/حزيران، بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سبق أن طلب إقالته.

وأخيرًا، قدَّم بار إفادة خطية إلى المحكمة العليا، أكد فيها تحت القسم أن نتنياهو طلب منه الولاء الشخصي له، وأمره بالتجسس على محتجين ضد الحكومة.

واتهم بار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة استغلال سلطة الجهاز لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية، من خلال سلسلة مطالب وصفها بأنها “غير لائقة”، مما أدى إلى تصاعد المواجهة بين الطرفين.

وفي 16 مارس/آذار الماضي، قرر نتنياهو إقالة بار، مما أثار أزمة داخلية عميقة في إسرائيل.