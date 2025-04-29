السويد.. مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في مدينة أوبسالا (فيديو)

نقلت وسائل إعلام سويدية عن الشرطة قولها إن 3 أشخاص قُتلوا بإطلاق نار في مدينة أوبسالا شرقي السويد، مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة في بيان إنها تلقت مكالمات من مواطنين سمعوا أصواتًا تشبه طلقات نارية في وسط المدينة. وأضافت أن “خدمات الطوارئ موجودة في مكان الحادث”.

وأعلنت الشرطة أنها طوقت منطقة واسعة، وبدأت تحقيقًا.

وفي فبراير/شباط الماضي، قُتل 10 أشخاص بمدينة أوريبرو السويدية، إثر إطلاق عاطل عن العمل (35 عامًا) النار على طلاب ومعلمين في مركز تعليمي للكبار.

وأعلنت الحكومة اليمينية لاحقًا أنها ستسعى لتشديد قوانين حيازة الأسلحة.