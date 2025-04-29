بصاروخ موجَّه.. سرايا القدس تبث مشاهد لاستهداف منزل تحصن به جنود الاحتلال (فيديو)

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من عملية استهداف مقاتليها قوة إسرائيلية خاصة تحصنت بأحد المنازل بصاروخ موجَّه في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وفق بيان نشرته عبر منصة تلغرام، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت المشاهد عملية تجهيز مقاتلي السرايا “صاروخ 107” موجَّه، وإطلاقه اتجاه جنود الاحتلال المتحصنين داخل أحد المنازل.

كما أظهرت المشاهد عملية رصد جنود الاحتلال داخل المنزل المستهدَف، ثم لحظة إطلاق الصاروخ اتجاه المنزل.

وفي 12 إبريل/نيسان الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في حيَّي الدرج والتفاح شرقي مدينة غزة.