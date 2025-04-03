الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوجه نداءً عاجلًا للتحرك الفوري لنصرة أهل غزة

وجه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نداءً عاجلًا لنصرة أهل غزة وتفعيل تحركات الأمة، وتخصيص خطبة الجمعة القادمة لنصرة القطاع المحاصر.

وأكد الاتحاد في بيان أصدره، أمس الأربعاء، أن “جرائم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة تجاوزت كل الحدود”. وخاطب “إيمان المؤمنين، وضمير الإنسانية بضرورة إيقاف قتل النساء والأطفال بالأسلحة المدمرة والجوع والعطش والمرض”.

جهود عسكرية واقتصادية

وطالب الاتحاد الحكومات بضرورة بذل كل الجهود العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، والضغط على أمريكا لوقف العدوان.

كما طالب الاتحاد الخطباء في العالم “بتخصيص خطبة الجمعة القادمة لنصرة غزة، والتركيز على إدانة الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال في غزة والضفة، وفضح التواطؤ الدولي في استمرار العدوان، وحث المصلين على الدعم المادي والمعنوي لأهل غزة”.

مسيرات وفعاليات

ووجه الاتحاد الدعوة إلى “جميع المصلين في كل المساجد حول العالم للخروج في مسيرات سلمية بعد صلاة الجمعة، للتعبير عن التضامن مع غزة ورفض العدوان”.

وطلب الاتحاد من اتحادات العلماء والهيئات الإسلامية في كل بلد “تنظيم فعاليات الضغط السياسي والإغاثي، وتكرار هذه التحركات وزيادة زخمها حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة“.

ودعا الاتحاد منظمات حقوق الإنسان، والبرلمانيين، والمحامين، والنقابات المهنية، والطلاب، والإعلاميين، إلى “تنظيم وقفات احتجاجية وضغط قانوني، وتوثيق الانتهاكات ومقاضاة قادة الاحتلال وجنوده في المحافل الدولية”.