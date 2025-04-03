الحوثي: قتيل ومصاب بسلسة غارات أمريكية على محافظات يمنية

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، مقتل مدني وإصابة آخر جراء غارات أمريكية مسائية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومدينتي صعدة شمالي اليمن وإب جنوبها.

ووفقًا لقناة المسيرة التابعة للحوثيين، شنت الطائرات الأمريكية غارات استهدفت شبكة الاتصالات في جبل نامه بمديرية جبلة في محافظة إب جنوبي اليمن، ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخر.

كما استهدفت غارات أمريكية مناطق متفرقة جنوب شرقي مدينة صعدة، وسيارة في مديرية بلاد الروس بالعاصمة صنعاء، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا في هذه المناطق، وفق ذات المصدر.

كما أفادت القناة صباح اليوم الخميس، بأن “طيران الاستطلاع المسلح الأمريكي يستهدف سيارة مواطن بمديرية مجز” في محافظة صعدة، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، وحتى الأربعاء، شن الطيران الحربي الأمريكي مئات الغارات على اليمن، أدت إلى مقتل 66 مدنيا وإصابة 142 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات حوثية.

ولا تشمل تلك الأرقام الضحايا من القوات التابعة للحوثيين.

وفي 15 مارس المنصرم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أمر جيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـالقضاء على الحوثيين تماما.

بينما ردت الجماعة بتأكيد أن تهديد ترامب لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة حيث استأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفنا في البحر الأحمر متوجهة إليها، بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي، حرب الإبادة على القطاع.