الخارجية الفلسطينية تطالب المجر بالقبض على نتنياهو

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان اليوم الخميس استقبال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة المجرية بودابست.

ورأت الخارجية الفلسطينية استقبال رئيس وزراء المجر لنتنياهو، الذي صدر بحقه مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية “استخفاف بالعدالة الدولية والقانون الدولي على حساب دماء أبناء الشعب والمدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى”.

ورأت الوزارة أن “هذا الاستقبال الذي يترافق مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني، يشجع نتنياهو وأركان حكومته على مواصلة ارتكاب الجرائم وتهشيم مسار العدالة الدولية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب”.

الخارجية: استقبال رئيس وزراء المجر لنتنياهو استخفاف بمسار العدالة الدولية The Ministry of Foreign Affairs: The #Hungarian Prime Minister’s reception of Netanyahu is a disregard for the course of international justice. pic.twitter.com/L9NkblBimB — State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) April 3, 2025

انتكاسة خطيرة

واستهجنت الخارجية الفلسطينية “تجاهل المؤتمر الصحفي بين رئيس وزراء المجر ودولة الاحتلال لحرب الإبادة والتهجير والضم، وكذلك حقوق الفلسطينيين التي تحظى بإجماع العالم، واعتبرتها انتكاسة خطيرة في العلاقات الدولية”.

وطالبت الوزارة في بيانها “الحكومة المجرية التراجع عن سياستها تلك والالتزام بالقانون الدولي وسياسة الاتحاد الأوروبي وقرارات الشرعية الدولية، وما صدر عن الجنائية الدولية بالقبض على المجرم نتنياهو وتسليمه للعدالة فورا”.

واستقبلت المجر -الدولة العضو بالمحكمة الجنائية الدولية- اليوم نتنياهو، في تحدٍّ لقرار المحكمة باعتقاله بسبب ارتكابه جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلنت حكومة المجر اليوم بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع استقبالها نتنياهو المطلوب للعدالة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.