الخارجية الفلسطينية تطالب المجر بالقبض على نتنياهو

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان اليوم الخميس استقبال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة المجرية بودابست.

ورأت الخارجية الفلسطينية استقبال رئيس وزراء المجر لنتنياهو، الذي صدر بحقه مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية “استخفاف بالعدالة الدولية والقانون الدولي على حساب دماء أبناء الشعب والمدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى”.

ورأت الوزارة أن “هذا الاستقبال الذي يترافق مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني، يشجع نتنياهو وأركان حكومته على مواصلة ارتكاب الجرائم وتهشيم مسار العدالة الدولية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب”.

The Ministry of Foreign Affairs: The #Hungarian Prime Minister’s reception of Netanyahu is a disregard for the course of international justice. pic.twitter.com/L9NkblBimB

April 3, 2025