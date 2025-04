المجر تنسحب من الجنائية الدولية بالتزامن مع زيارة نتنياهو

أعلنت حكومة المجر، اليوم الخميس، بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع استقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (إم تي آي) عن غيرغيلي غولياس مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان قوله إن “المجر تغادر المحكمة الجنائية الدولية. وستشرع الحكومة في إجراءات الانسحاب وفقا للإطار الدولي القانوني المعمول به”.

واستقبلت المجر -الدولة العضو بالمحكمة الجنائية الدولية- اليوم نتنياهو، في تحدٍّ لقرار المحكمة باعتقاله على خلفية ارتكابه جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال متحدث الحكومة المجرية، زولتان كوفاكس، بمنشور على منصة إكس، إن غيرغلي غولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان أعلن أن الحكومة قررت الانسحاب من المحكمة.

وأضاف أن عملية انسحاب البلاد من الجنائية الدولية ستبدأ الخميس، بما يتماشى مع التزامات البلاد الدستورية والقانونية الدولية.

