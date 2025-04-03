بدعم نواب جمهوريين.. مجلس الشيوخ الأمريكي يتحدى قرارات ترامب بشأن كندا

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الأربعاء، لصالح قرار يلغي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات القادمة من كندا، في خطوة اعتُبرت تحدياً مباشراً لسياسات الرئيس التجارية، وجاءت بدعم نادر من أربعة أعضاء جمهوريين.

القرار، الذي قدّمه بشكل مشترك السيناتور الديمقراطي تيم كاين عن ولاية فرجينيا والسيناتور الجمهوري راند بول عن ولاية كنتاكي، يسعى إلى إلغاء إعلان الطوارئ الذي استندت إليه إدارة ترامب لفرض الرسوم، بحجة مكافحة تهريب مادة الفنتانيل عبر الحدود الكندية.

ويتضمن مشروع القانون الذي رعاه الديمقراطيون إنهاء حالة طوارئ وطنية أعلنها ترامب في 22 يناير كانون الثاني وربطها بالواردات غير القانونية من عقار الفنتانيل المسبب للوفاة من المكسيك وكندا والصين، والتي تذرع بها لاستهداف كندا بتعريفات جمركية ضخمة.

وتم تمرير القرار بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48، بعد انضمام الجمهوريين سوزان كولينز (مين)، ميتش ماكونيل (كنتاكي)، ليزا موركوفسكي (ألاسكا)، وراند بول (كنتاكي) إلى الديمقراطيين. ومع ذلك، من غير المتوقع أن يُقرّ القرار في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، فضلا عن امتلاك الرئيس الأمريكي حق الفيتو.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أنه وقّع أمرا تنفيذيا تاريخيا يفرض بموجبه رسوما جمركية متبادلة على دول من مختلف أنحاء العالم.

وقال ترامب في خطاب ألقاه في البيت الأبيض “سأوقّع أمرا تنفيذيا تاريخيا يفرض رسوما جمركية متبادلة على دول العالم. هذا يعني: ما يفعلونه بنا نفعله بهم”، مضيفا “هذا، في رأيي، أحد أهم الأيام في التاريخ الأمريكي”.

تغيير جذري

من جهته، قال رئيس وزراء كندا، مارك كارني، إن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء “تغير بشكل جذري النظام التجاري الدولي”.

وأضاف كارني، أثناء حديثه من أوتاوا: “لقد أعلن الرئيس ترامب للتو سلسلة من الإجراءات التي ستغير النظام التجاري الدولي بشكل جذري”.

وأشار كارني إلى أنه رغم أن كندا تم استثناؤها من الرسوم الجمركية الأساسية بنسبة 10% التي قال ترامب إنها ستطبق على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، “إلا أن الرسوم على الفنتانيل لا تزال سارية، وكذلك الرسوم على الصلب والألومنيوم”.

وتابع: “اعتبارا من هذا المساء، ستدخل الرسوم على السيارات حيز التنفيذ. وقد أشارت الولايات المتحدة إلى أنه ستكون هناك رسوم إضافية على ما يسمى بالقطاعات الاستراتيجية”.

وأوضح كارني أن هذه الرسوم ستؤثر على “ملايين الكنديين”. وقال: “سوف نقاوم هذه الرسوم بإجراءات مضادة. سوف نحمي عمالنا”، دون الخوض في التفاصيل. وتابع: “في أوقات الأزمات، من المهم أن نتحد ومن الضروري أن نتصرف بهدف وبقوة، وهذا ما سنقوم به”.

وكان ترامب قد أعلن عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على معظم الواردات الأمريكية، مع فرض عقوبات أعلى بناء على العجز التجاري. وستواجه الواردات من الاتحاد الأوروبي رسوما بنسبة 20%.