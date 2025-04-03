رسوم ترامب الجمركية تصعد بالذهب وتهبط بالنفط وأسواق المال

سجل الذهب ارتفاعًا قياسيًا، اليوم الخميس، وسط اندفاع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية ضد شركاء تجاريين رئيسيين، بما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3145.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0018 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3167.57 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3170.70 دولار.

وينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، وقفزت أسعاره بأكثر من 19% منذ بداية العام وحتى الآن على خلفية الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية، واحتمالات خفض أسعار الفائدة، والصراعات الجيوسياسية، وعمليات الشراء من جانب البنوك المركزية.

هبوط أسعار النفط

وانخفضت أسعار النفط دولارين، اليوم الخميس، بعد إعلان ترامب الرسوم الجمركية التي أثارت مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية قد تقوض الطلب على الخام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.97 دولار أو 2.63% إلى 72.98 دولار بحلول الساعة 0033 بتوقيت غرينتش. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.98 دولار أو 2.76% إلى 69.73 دولار.

وقال بيارني شيلدروب كبير محللي السلع لدى مجموعة إس.إي.بي “ندرك أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على التجارة والنمو الاقتصادي، وبالتالي على نمو الطلب على النفط. لكننا لا نعرف مدى فداحة ذلك، إذ إن آثاره ستظهر تدريجيًا في المستقبل”.

وقد تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى مفاقمة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي وزيادة النزاعات التجارية، وهي احتمالات أثرت سلبًا على أسعار النفط.

تراجع أسواق المال

على صعيد الأسواق المالية انهارت أسواق آسيا والعقود الآجلة الأمريكية والأوروبية بعد إعلان ترامب.

وأغلقت بورصة طوكيو مسجلة هبوطا بنسبة 3% تقريبا اليوم الخميس بعدما هز قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، السوق الياباني والأسواق العالمية الأخرى.

وانخفض المؤشر نيكي الرئيسي بنسبة 2.77% إلى 34735 نقطة، كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 3.08 % إلى 2568 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 0.77% بعد انخفاضه بنسبة 3% تقريبا عند الافتتاح.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 بنسبة 1.8% ليصل إلى 7793 نقطة.

وتراجعت أسواق الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات، اليوم الخميس، وكان مؤشر داكس في فرانكفورت الأكثر انخفاضا بنسبة 2.2 %، بينما تراجع مؤشر كاك 40 في باريس بنسبة 2%.

وخارج الاتحاد الأوروبي، انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن بنسبة 1.2 % بعدما كان تأثير قرار ترامب على بريطانيا أقل حدة منه على الاتحاد الأوروبي.

وانخفضت العقود المستقبلية لمؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 3%، بينما فقدت العقود المستقبلية لمؤشر “داو جونز” الصناعي 2%، مما ينذر بخسائر محتملة عندما تعود الأسواق الأمريكية إلى العمل اليوم الخميس.

وقال ترامب، أمس الأربعاء، إنه سيفرض تعريفات جمركية أساسية 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ورسوما جمركية أعلى على عشرات الدول من بينها عدد من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وأكدت إدارة ترامب أيضًا أن الرسوم الجمركية العالمية البالغة 25% على السيارات والشاحنات ستدخل حيز التنفيذ في موعدها المقرر في الثالث من إبريل/نيسان وأن رسومًا على واردات قطع غيار السيارات ستبدأ في الثالث من مايو/أيار.