زوجة أسير إسرائيلي تلوح بدخول غزة بجواز سفرها الكولومبي

“لم ألتقِ منسق شؤون الأسرى في الجيش منذ عام ونصف”

قالت زوجة الأسير الإسرائيلي إلكانا بوحبوت، إن “جميع عائلات المختطفين لدى غزة، على حافة الهاوية”، وإن “إسرائيل أصبحت من دول العالم الثالث”.

وأكّدت في تصريحات لصحيفة معاريف، اليوم الخميس، أنها لم تلتقِ منسق شؤون الأسرى في الجيش الإسرائيلي منذ عام ونصف وأنها بعثت إليه برسالة ولم يردّ.

وشددت على أنها ستفعل كل ما بوسعها لإعادة زوجها، مردفة “إذا اضطررت لدخول غزة بجواز سفري الكولومبي، فسأفعل ذلك”.

وتساءلت زوجة بوحبوت “كيف يمكن أن يمر كل هذا الوقت دون التوصّل إلى صفقة؟ الشعور بالعجز وعدم اليقين حول عودة المختطفين يدفع عائلات ذويهم إلى الجنون”.

إسرائيل تعلن توسيع العدوان على غزة.. وعائلات الأسرى “مصدومة”https://t.co/g7HCP8DlqQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 2, 2025

توسيع العمليات في غزة

وأمس الأربعاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن جيش الاحتلال يوسع عملياته في غزة للسيطرة على “مناطق شاسعة”، بعد استئناف هجومه على القطاع الشهر الماضي. وهو ما هاجمته عائلات الأسرى بشدة متهمة حكومة بنيامين نتنياهو بإهمال مهمة إعادة ذويهم.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن العائلات قولها “هل تقرر التضحية بالأسرى مقابل السيطرة على أراضٍ في غزة؟”، مشيرة إلى أن “مهمة تحريرهم تراجعت في سلم أولويات الحكومة”.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن عائلات الأسرى عبّرت عن صدمتها من إعلان وزير الدفاع. واعتبرت أن إعادة الأسرى أصبحت ثانوية لدى الحكومة. كما طالبت نتنياهو، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان إيال زامير، بتوضيح كيف تساهم العملية العسكرية في إعادة الأسرى.