شاهد: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية على دول من مختلف أنحاء العالم
3/4/2025-|آخر تحديث: 3/4/202501:06 AM (توقيت مكة)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أنه وقّع أمرا تنفيذيا تاريخيا يفرض بموجبه “رسوما جمركية متبادلة” على دول من مختلف أنحاء العالم.
وقال ترامب في خطاب ألقاه في البيت الأبيض “سأوقّع أمرا تنفيذيا تاريخيا يفرض رسوما جمركية متبادلة على دول العالم. هذا يعني: ما يفعلونه بنا نفعله بهم”، مضيفا “هذا، في رأيي، أحد أهم الأيام في التاريخ الأمريكي”.
هذا أبرز ما جاء في خطاب ترامب
- اليوم هو يوم التحرير وسيتذكره الجميع
- بلادنا تعرضت للسرقة والنهب على مدى عقود طويلة
- سأوقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية متبادلة
- هذا اليوم من أهم الأيام في تاريخ الولايات المتحدة حيث سنعلن استقلالنا الاقتصادي
- اليوم هي يوم الاستقلال الاقتصادي
- الوظائف والمصانع سوف تعود بقوة إلى بلادنا وسنحطم العوائق الاقتصادية وهذا هو العصر الذهبي للولايات المتحدة
- فرضت علينا رسوم جمركية عالية من دول العالم
- ستنخفض الأسعار أمام المستهلكين
- نفرض رسوما جمركية على الدراجات النارية بنسبة 4.2% فقط
- سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على السيارات من الخارج من منتصف الليلة
- ندعم المزارعين ومالكي المزارع الذين تعرضوا للظلم
- كندا تحصل على 200 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية
- المكسيك تحصل على 300 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية
- سنعامل الاتحاد الأوروبي بالمثل في فرض الرسوم الجمركية
- الصين تفرض على مزارعي الأرز الأمريكيين رسوما بقيمة 65%
- الاتحاد الأوروبي يعرضنا لضرر كبير ويرسل لنا سيارات ولا يستورد منا
- لن نسمح باستمرار السرقة وسياسة الاستسلام الاقتصادي
- العجز التجاري بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي في عهد بايدن وهذا غير مسبوق
- نفرض رسوما جمركية تصل إلى 2.8% على العديد من السلع بينما الدول الأخرى تفرض رسوما بـ200 إلى 400%
- العجز التجاري بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي في عهد بايدن وهذا غير مسبوق
- الدول التي تعاملنا بشكل سيء سوف نحاسبها
- سنفرض رسوما جمركية بنسبة 34% على الواردات من الصين
- سنفرض رسوما جمركية بنسبة 20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي
- سنفرض رسوما بنسبة 26% على الواردات من الهند
- سنفرض رسوما جمركية بنسبة 24% على الواردات من اليابان
- سنفرض رسوما بنسبة 32% على الواردات من تايوان
- سنفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على الواردات من بريطانيا
- سنفرض رسوما جمركية بنسبة 31% على الواردات من سويسرا
- سنفرض رسوما جمركية بنسبة 32% على الواردات من إندونيسيا
- سنفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على الواردات من بريطانيا
- سنفرض رسوما جمركية بنسبة 32% على الواردات من إندونيسيا
- سنفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على الواردات من البرازيل
- سنفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على الواردات من سنغافورة
- سنفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على الواردات من جنوب إفريقيا
- أقل نسبة للرسوم الجمركية هي 10%
- ترامب موجها كلامه للزعماء الأجانب: ألغوا رسومكم الجمركية وابدأوا في شراء المنتجات الأمريكية
- التعريفات الجمركية ستودي إلى ارتفاع معدل النمو في الولايات المتحدة
- بلادنا تشهد تحولا غير مسبوق
- سنحصل على 6 تريليونات دولار مع نهاية العام وربما يرتفع هذا الرقم
- سنقوم ببناء مصانع جديدة في بلادنا وفقا للمعايير الحديثة
- لن أسمح باستمرار استغلال بلادنا كما حدث على مدار 50 عاما
- الصين كانت تستغلنا بشكل كبير في الفترة الماضية وأكن احتراما للرئيس الصيني
- وفرنا 10 آلاف وظيفة خلال شهر واحد ونسبة التضخم بلغت أعلى مستوياتها في عهد بايدن
- لدينا قضاة يعرقلون جهود ترحيل المهاجرين غير الشرعيين
- لا نريد الأشخاص الذي يكرهون بلادنا على أراضينا
- الاقتصاد كان يسير على طريق الانهيار في عهد بايدن
- مشروع قانون كبير بالكونغرس سيشمل تخفيضات ضريبية
المصدر : الجزيرة مباشر