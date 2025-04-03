شاهد: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية على دول من مختلف أنحاء العالم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أنه وقّع أمرا تنفيذيا تاريخيا يفرض بموجبه “رسوما جمركية متبادلة” على دول من مختلف أنحاء العالم.

وقال ترامب في خطاب ألقاه في البيت الأبيض “سأوقّع أمرا تنفيذيا تاريخيا يفرض رسوما جمركية متبادلة على دول العالم. هذا يعني: ما يفعلونه بنا نفعله بهم”، مضيفا “هذا، في رأيي، أحد أهم الأيام في التاريخ الأمريكي”.

هذا أبرز ما جاء في خطاب ترامب