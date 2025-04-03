سوريا.. 11 شهيدا جراء قصف إسرائيلي على مناطق في ريف درعا

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بارتفاع عدد الشهداء إلى 11 جراء القصف الإسرائيلي على مناطق في ريف درعا جنوبي سوريا.

وكانت آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بمحافظة درعا، قبل أن تنسحب بعد قصفها مناطق في مدينة نوى، مما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.

وقالت محافظة درعا عبر قناتها بمنصة تلغرام: “جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بعدة عربات عسكرية في حرش سد الجبلية بالقرب من مدينة نوى غربي درعا، وتزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع في المنطقة”.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي استهدف سفح تل الجموع قرب مدينة نوى بثلاث قذائف مدفعية.

وتحدثت تقارير عن تصدي مجموعات مسلحة محلية في محافظة درعا لرتل عسكري إسرائيلي قرب سد الجبلية غرب مدينة نوى في ريف درعا الغربي بعد تقدم الرتل باتجاه تل الجموع.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية بحي مساكن برزة، في دمشق. وقالت محافظة حماة، في بيان عبر قناتها على تلغرام، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مطار حماة العسكري ومحيطه وسط البلاد بأكثر من 15 غارة جوية.

ولفت البيان إلى أن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية.

فيما قال الجيش الإسرائيلي، عبر بيان، إنه أغار في الساعات الأخيرة على قدرات عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي حماة وT4 (تي 4- في حمص)، إلى جانب بنى تحتية عسكرية بقيت في منطقة دمشق.

وأضاف أنه سيواصل العمل لإزالة ما ادعى أنه “أي تهديد على مواطني إسرائيل”.

وتشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى لاستشهاد مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وتحتل إسرائيل منذ 1967معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

الخارجية تدين

من جهتها، أدانت الحكومة السورية بـ”أشد العبارات” الغارات الإسرائيلية على سوريا مساء الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: “تدين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات موجة العدوان الإسرائيلي الأخيرة على سوريا، في انتهاك سافر للقانون الدولي وسيادة الجمهورية العربية السورية”.

وأضافت: “شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على خمس مناطق مختلفة في أنحاء البلاد خلال 30 دقيقة، مما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين. ويشكل هذا التصعيد غير المبرر محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها”.

وتابعت: “في وقت تسعى فيه سوريا لإعادة الإعمار بعد 14 عاما من الحرب، تأتي هذه الاعتداءات المتكررة في سياق محاولة إسرائيلية واضحة لتطبيع العنف مجددا داخل البلاد، مما يقوض جهود التعافي ويكرس سياسة الإفلات من العقاب”.

ودعت سوريا المجتمع الدولي إلى “اتخاذ موقف حازم والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام بالقانون الدولي وتعهداتها بموجب اتفاقية فصل القوات لعام “.1974 كما حثت الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية المعنية على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا التصعيد ومنع المزيد من الانتهاكات”.