عشرات الشهداء في خان يونس والشجاعية.. والاحتلال يكثف غاراته على رفح (فيديو)

في اليوم الـ17 لتجدد حرب “الإبادة” على قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين مكثّفًا قصفه على مناطق عدة، حيث استشهد وأصيب العشرات منذ ساعات الفجر الأولى ليوم الخميس لا سيما في مدينة غزة شمالًا وخان يونس ورفح جنوبًا.

20 شهيدًا على الأقل في الشجاعية

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 20 على الأقل جراء استهداف الاحتلال مربعًا سكنيًا في شارع المنصورة بحي الشجاعية في مدينة غزة شمالي القطاع.

وفي وقت سابق، قالت مصادر للجزيرة مباشر إن 3 استشهدوا وأصيب أكثر من 15 آخرين بقصف منزل عائلة أبو هين بحي الشجاعية. في حين أفادت مصادر باستشهاد 3 وإصابة آخرين بقصف منزل لعائلة الخضري في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

أكثر من 20 شهيدًا في خان يونس

وفي جنوب القطاع، أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 20 على الأقل في غارات إسرائيلية على مناطق في خان يونس منذ فجر اليوم.

وأكدّت مصادر للجزيرة مباشر استشهاد 6 من أسرة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمنطقة الضابطة شرقي المدينة.

وذكرت المصادر أن 3 غارات للاحتلال استهدفت بلدة عبسان الكبيرة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أراضي زراعية شرقي خان يونس، كما استهدفت إحدى الغارات منزلًا بمنطقة قيزان رشوان جنوبي المدينة.

وفي وقت سابق، استشهد مواطن وأصيب آخرون بقصف استهدف خيمة نازحين ببلدة عبسان، كما استشهد اثنان وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال خيمتين لعائلة الغلبان بمنطقة معن شرقي خان يونس.

وأظهرت لقطات وصول شهيد ومصابين إلى مستشفى الكويت التخصصي جراء استهداف خيام النازحين في محيط جامعة الأقصى غربي خان يونس. كما استقبل مستشفى ناصر الطبي جثث عدد من الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة بالمدينة.

غارات مكثّفة خلال الليل

والليلة الماضية، استشهد 14 مواطنًا خلال ساعات قليلة، بينهم 8 من عائلة العقاد وأسرة من 3 أفراد، بقصف على منازل وخيام النازحين في مناطق عدة من خان يونس، في حين توالت الغارات الإسرائيلية المكثّفة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع فجر يوم 18 مارس/آذار الماضي، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والمصابين 114 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.