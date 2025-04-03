غضب وتحذيرات وخطط للرد.. ردود فعل دولية واسعة على رسوم ترامب الجمركية

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من دول العالم أجمع ردود فعل غاضبة.

وكشف ترامب، أمس الأربعاء، عن فرض رسوم جمركية بحد أدنى 10% على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، مع رسوم أعلى عند 20% للاتحاد الأوروبي، و26% على الواردات من الهند، مما يؤجج حربًا تجارية عالمية تهدد بارتفاع التضخم وتقويض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم.

وعلى الفور جاءت المعارضة الشديدة للقرار من الصين، التي أعلنت أنها “تعارض بشدة” الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على صادراتها، متعهدة باتخاذ “تدابير مضادة لحماية حقوقها ومصالحها”.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الرسوم الجمركية الأمريكية “لا تتوافق مع قواعد التجارة الدولية وتضر بشكل خطير بحقوق الأطراف المعنيين وبمصالحهم المشروعة”.

وفرض ترامب في وقت سابق رسومًا بنسبة 20% على الواردات من الصين، وفي الجولة الأخيرة أضاف ترامب رسومًا بنسبة 34% على المنتجات الصينية ليصل إجمالي الرسوم الجمركية التي تخضع لها الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة إلى أكثر من 50%.

اليابان

بدورها، حذرت اليابان من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب قد تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية والمعاهدة التجارية المبرمة بين البلدين.

وأعلن يوجي موتو وزير التجارة والصناعة الياباني اليوم أن طوكيو أبلغت واشنطن بأن الرسوم الجمركية هي إجراء “مؤسف جدًا”.

ضربة موجعة للاقتصاد العالمي

من جانبها، أبقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الباب مفتوحًا اليوم، أمام المفاوضات مع الإدارة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنها دونالد ترامب، معتبرة أنه من الممكن إيجاد حل تفاوضي ومؤكدة في الوقت نفسه أن الأوروبيين “مستعدون للرد”.

وقالت فون دير لايين، إن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي تشكل “ضربة موجعة” للاقتصاد العالمي.

كما أبدت “أسفها العميق” للقرار قائلة إن الأوروبيين “مستعدون للرد” ويعملون على “حزمة جديدة من التدابير المضادة” في حال فشل المفاوضات مع الإدارة الأمريكية.

فرنسا

في فرنسا أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجتمع اليوم مع ممثلي القطاعات الفرنسية “المتأثرة بالرسوم الجمركية” التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالرد على رسوم ترامب، معتبرًا أنها ستغير جذريًا التجارة الدولية، وقال كارني في أوتاوا “سنتصدى لهذه الرسوم الجمركية بإجراءات مضادة”، معتبرًا أن الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات ستؤثر مباشرة على ملايين الكنديين.

رسوم مدمرة

في بريطانيا، تعهد وزير التجارة جوناثان رينولدز بالتعامل بهدوء مع قرار ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات من بريطانيا، في إطار سعي بلاده للتوصل إلى اتفاق اقتصادي مع واشنطن.

وأعلن الوزير أن المملكة المتحدة ما زالت ملتزمة التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة “لتخفيف” تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، مشددًا على أن لندن لا تعتزم اتخاذ إجراءات انتقامية في الحال.

ونددت جماعة الضغط المعنية بالتصنيع “ميك يو كي” بقرار ترامب، مؤكدة في بيان أن هذه الرسوم “مدمرة” و”ستقضي على عقود من سلاسل التوريد المتكاملة التي تربط المملكة المتحدة بالولايات المتحدة من خلال شركاء تجاريين آخرين”.

كذلك، نددت بقرار ترامب جمعية مصنعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة، معتبرة إياه “إجراء مخيبًا للآمال وربما ضارًا”.

سيضعف الغرب

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن رسوم ترامب “إجراء سيئ”، محذرة من أن اندلاع حرب تجارية لن يؤدي إلا إلى إضعاف الغرب.

وقالت ميلوني في بيان إن “فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي إجراء أعتبره خاطئًا ولا يصب في مصلحة أي من الطرفين. سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية ستؤدي حتما لإضعاف الغرب لصالح جهات فاعلة عالمية أخرى”.

سويسرا

أكدت الرئيسة كارين كيلر-سوتر التي فرض ترامب على بلادها رسومًا جمركية بنسبة 31% أن “المصالح الاقتصادية الطويلة الأمد للبلاد تشكل الأولوية”.

وإذ أشارت الرئيسة إلى أن “احترام القانون الدولي والتجارة الحرة أمران أساسيان”، لفتت إلى أن برن “ستحدد بسرعة ما سيأتي بعد ذلك”.

بولندا

كتب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على منصة إكس “الصداقة تعني الشراكة. الشراكة تعني تعرفات متبادلة”، مشيرًا إلى أنه “من الضروري اتخاذ قرارات مناسبة”.

الجميع خاسرون

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن إن “الجميع استفادوا من التجارة العالمية لا أفهم لماذا تريد الولايات المتحدة شن حرب تجارية على أوروبا. لا أحد ينتصر، الجميع خاسرون”، مؤكدًا أن “أوروبا ستبقى موحدة. أوروبا ستقدم ردودًا قوية ومتناسبة”

كوريا الجنوبية

أعرب الرئيس بالإنابة هان داك سو عن أسفه لأن “حرب الرسوم الجمركية العالمية أصبحت حقيقة”، متعهدًا “استخدام جميع موارد الحكومة للتغلب على الأزمة التجارية”.

تايلاند

أعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية بايتونغتارن شيناواترا الخميس أن بلادها لديها “خطة قوية” للتعامل مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على صادراتها إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أن بانكوك تأمل بأن تنجح عبر التفاوض في خفض هذه التعرفات الباهظة البالغة نسبتها 36%.

البرازيل

أقر البرلمان البرازيلي قانونًا يجيز للحكومة اتخاذ إجراءات للرد على أي قيود تجارية تعرقل صادرات البلاد، بينما قالت حكومة الرئيس لولا دا سيلفا “تأسف للقرار الذي اتخذته الحكومة الأمريكية اليوم بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على كل الصادرات البرازيلية”.

وأضافت أنها “بصدد تقييم كل الإجراءات الممكنة لضمان المعاملة بالمثل في التجارة الثنائية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية”.

أستراليا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن رسوم ترامب “غير مبررة بتاتا” ومن شأنها أن تغير علاقة بلاده بالولايات المتحدة.

كولومبيا

اعتبر الرئيس الكولومبي غوستافو بترو أن “الحكومة الأمريكية تعتقد أن زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها عمومًا قد تزيد الإنتاج والثروة والعمالة. برأيي، قد يكون هذا خطأ فادحًا”.