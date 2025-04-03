واشنطن تعلن موقفها من تجديد ولاية المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز في فلسطين

قالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إنها بعثت برسالة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أعلنت فيها اعتراضها على تجديد عمل فرانشيسكا ألبانيز مقررة خاصة للأمم المتحدة، حيث تُنهي فترة ولايتها الممتدة 3 سنوات، هذا الأسبوع.

وذكرت البعثة في بيان عبر منصة إكس، أن فرانشيسكا “انتهكت بوضوح مدوّنة قواعد السلوك الخاصة بالأمم المتحدة، وهي غير مؤهلة لمنصبها”.

وتابعت “إعادة تعيينها سيظهر أن الأمم المتحدة تتسامح مع الكراهية المعادية للسامية ودعم الإرهاب”، واتهمتها بأنها “تُشيطن إسرائيل وتدعم (حركة المقاومة الإسلامية) حماس“.

Today, the US sent SG @antonioguterres a letter opposing Francesca Albanese’s renewal as UN Special Rapporteur. We condemn her virulent antisemitism, which demonizes Israel and supports Hamas. She has clearly violated the UN’s code of conduct and is unfit for her role. Her… — U.S. Mission to the UN (@USUN) April 3, 2025

ومن المقرر في 4 إبريل/نيسان الجاري، أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة بشأن تجديد ولاية فرانشيسكا كمقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين لمدة ثلاث سنوات، إلا أن دولا عدة وجهات أعلنت عدم رغبتها في التجديد لها بسبب مواقفها من القضية الفلسطينية.

“غزة منطقة إبادة جماعية”

وفي آخر منشور لها عبر منصة إكس أمس، أكدت فرانشيسكا أن غزة “ليست مجرد منطقة حرب، بل هي منطقة إبادة جماعية. فغزة، تحت الحصار منذ عام 2007 -وهو جريمة حرب بحد ذاتها- وتعرضت مرارًا وتكرارًا للتدمير والمجازر العشوائية وإصابة المدنيين”.

وتابعت “منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبحت الأدلة على نية الإبادة الجماعية دامغة. يجب وقفها”.

Gaza isn't merely a war zone; it is a zone of genocide. Under blockade since 2007—a war crime in itself—Gaza has been frequently subjected to destruction and indiscriminate slaughter and injury of civilians. Since October '23, the evidence of genocidal intent has become… https://t.co/qBtIbTuOTj — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) April 2, 2025

تهديدات بالقتل عبر جهاز بيجر

ومع تجدد العدوان على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كشفت فرانشيسكا تجاهل السلطات البريطانية للتهديدات بالقتل التي تلقّتها أخيرًا. وأضافت في حديث خاص للجزيرة مباشر أنها لم تتلقَ أي رسائل طمأنة أو اهتمام رسمي بشأن هذه التهديدات.

وكانت فرانشيسكا قد تلقّت تهديدا بالقتل من منظمة “بعتار” الإسرائيلية، التي حددت عصر يوم 18 مارس لاستهدافها بجهاز بيجر لاسلكي، على غرار عملية تفجيرات البيجر التي نفذتها إسرائيل ضد مقاتلي حزب الله اللبناني في سبتمبر/أيلول 2024، والتي تسبّبت في مقتل وإصابة العشرات.

على طريقة عملية البيجر.. منظمة إسرائيلية تهدد المقررة الأممية لشؤون الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز بالقـ،ـتل pic.twitter.com/ouOiudUVYd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 19, 2025

وفي تعليقها على تهمة معاداة السامية التي تتحجج بها إسرائيل دائما، قالت فرانشيسكا للجزيرة مباشر “كما تعلمون، هناك مجموعات مؤيدة لإسرائيل تصرخ وتندب بأنها ضحية لمعاداة السامية بسبب أي ادعاء بالعدالة يتقدم به المرء. في الواقع، إنهم يلقون تهمة معاداة السامية في كل زاوية، ويحصلون على التأييد والدعم والتضامن من الطبقة السياسية”.

وتطرقت فرانشيسكا إلى الحديث عن الأوضاع المأساوية في غزة، مؤكدة أن هناك خطرا حقيقيا بإبادة جماعية مستمرة تهدد الفلسطينيين، وأعربت عن فزعها جراء التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي غزة، مؤكدة تواطؤ الولايات المتحدة بشكل واضح في الجرائم التي ارتُكبت والتي تستمر الآن.

وأوضحت المقررة الأممية أنه من المهم إعادة صياغة النقاش بشأن ما يحدث في غزة، وذكرت أن التدمير الذي شهدته المنطقة على مدار الأشهر الـ16 الماضية لا يتعلق فقط بالتدمير المادي، بل بإبادة جماعية بيئية وطبية وتعليمية، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن خطة إسرائيلية مستمرة لتحقيق “إسرائيل الكبرى” على حساب الشعب الفلسطيني.