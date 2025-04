واشنطن تعلن موقفها من تجديد ولاية المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز في فلسطين

قالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إنها بعثت برسالة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أعلنت فيها اعتراضها على تجديد عمل فرانشيسكا ألبانيز مقررة خاصة للأمم المتحدة، حيث تُنهي فترة ولايتها الممتدة 3 سنوات، هذا الأسبوع.

وذكرت البعثة في بيان عبر منصة إكس، أن فرانشيسكا “انتهكت بوضوح مدوّنة قواعد السلوك الخاصة بالأمم المتحدة، وهي غير مؤهلة لمنصبها”.

وتابعت “إعادة تعيينها سيظهر أن الأمم المتحدة تتسامح مع الكراهية المعادية للسامية ودعم الإرهاب”، واتهمتها بأنها “تُشيطن إسرائيل وتدعم (حركة المقاومة الإسلامية) حماس“.

Today, the US sent SG @antonioguterres a letter opposing Francesca Albanese’s renewal as UN Special Rapporteur. We condemn her virulent antisemitism, which demonizes Israel and supports Hamas. She has clearly violated the UN’s code of conduct and is unfit for her role. Her…

