وزير خارجية إسرائيل: قلقون بشأن الدور التركي في سوريا ولبنان (فيديو)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن تل أبيب قلقة مما سماه “الدور السلبي لتركيا في سوريا ولبنان ومناطق أخرى في العالم”.

وزعم خلال مؤتمر صحفي في باريس، اليوم الخميس، أن “نيّة أنقرة هي أن تكون سوريا محمية تركية”.

وتابع “جميع أنشطتنا العسكرية في سوريا تهدف للحفاظ على أمننا وتفادي أي تهديدات، وليست لدينا أي نيات أخرى بشأن عملياتنا العسكرية هناك”.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل الجزيرة مباشر بارتفاع عدد الشهداء إلى 11 جراء قصف إسرائيلي لمناطق في ريف درعا جنوبي سوريا. وكانت آليات عسكرية إسرائيلية قد توغلت بمحافظة درعا، ثم انسحبت بعد قصفها مناطق في مدينة نوى؛ مما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.

سوريا.. 11 شهيدا جراء قصف إسرائيلي على مناطق في ريف درعاhttps://t.co/LhloNZ1rnA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 3, 2025

وتشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، أدت إلى استشهاد مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وتحتل إسرائيل منذ 1967معظم مساحة مرتفعات الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

“جاهزون لإنهاء الحرب على غزة بشرط”

وبشأن تجدد الحرب على غزة، قال ساعر “جاهزون لإنهاء الحرب غدا إذا عاد جميع الرهائن وخرجت (حركة المقاومة الإسلامية) حماس من غزة”، مضيفًا “حماس تحاول أن تستغل الرهائن من أجل فرض إرادتها بإنهاء الحرب”.

وكرر ساعر المطالبة “بالسماح بالهجرة الطوعية لسكان غزة”، مردفًا “لن نسمح بالعودة إلى واقع السادس من أكتوبر على أي حدود لإسرائيل، وملتزمون بإطلاق سراح جميع الرهائن”.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع فجر يوم 18 مارس/آذار الماضي، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والمصابين 114 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

“نأمل تطبيع العلاقات مع لبنان”

وفي الشأن اللبناني، قال ساعر “يجب ألا نسمح لحزب الله باستعادة قوته وتسليحه مجددا”، مردفًا “نأمل تطبيع العلاقات مع لبنان وهناك مفاوضات بشأن مسألة الحدود والأسرى الذين تم اعتقالهم من قبل قواتنا في لبنان”.

أما بالنسبة لإيران، فقال الوزير الإسرائيلي “هدفنا منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وهناك توافق دولي بشأن ذلك”، واستدرك “لا نستبعد المسار الدبلوماسي لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي”.