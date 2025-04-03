“يا عكّازي”.. مشهد مؤثر لطفلة تودع والدها الشهيد داخل المستشفى المعمداني في غزة (فيديو)

وثقّت لقطات خاصة لحظات وداع وتشييع 21 شهيدًا في المستشفى المعمداني بحي الزيتون شمالي قطاع غزة، حيث استشهد وأصيب العشرات منذ ساعات الفجر الأولى من يوم الخميس بغارات إسرائيلية لا سيما في مدينة غزة شمالًا وخان يونس ورفح جنوبًا.

وامتزج البكاء بكلمات التكبير والتهليل لتزلزل أرجاء المستشفى وساحاته، حيث ارتفع نداء “الله أكبر”، و”لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله” بين العائلات المفجوعة بفقدان ذويها.

“آه يا با يا عكّازي”

وفي أحد المشاهد المؤّثرة، صرخت فتاة صغيرة وهي تجهش بالبكاء أمام جثة أبيها الشهيد، مرددة “قوم يا با يا حبيبي قوم، يا با قوم ملناش غيرك”.

وقالت بحسرة “قال (تقصد والدها) لعيسى بالليل: أنت عكّازي أنت وباسل”، مستطردة “آه يا با يا عكّازي”.

“ليش يا با مُت”

وفي مشهد آخر، يخاطب طفل والده الشهيد، ويقول منتحِبًا “ليش يا با مُت”، قبل أن يجهش بالبكاء بصوت مرتفع، في حين يُسمع صوت امرأة في المكان تصرخ “يا عالم ارحمونا”.

وفي مشهد متكرر، ظهرت أمّ وهي تمسح على وجه ابنها الشهيد، وآخرون يزيلون آثار الدماء عن وجه شهيد آخر.

وداع مؤلم

وظهرت في اللقطات أيضًا جثث عائلة الخضري التي استشهد منها 6 اليوم ولحظات الوداع المؤلمة، قبل أن يؤدي الجميع صلاة الجنازة على ذويهم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين في اليوم الـ17 لتجدد حرب “الإبادة” على غزة، مكثّفًا قصفه على مناطق عدة من القطاع المحاصَر.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 100 شهيد و138 مصابًا.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع فجر يوم 18 مارس/آذار الماضي، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والمصابين 114 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.