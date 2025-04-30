الإمارات تعلن إحباط محاولة لتمرير نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة إلى الجيش السوداني

أعلنت الإمارات، الأربعاء، أن أجهزتها الأمنية أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني بطريقة غير مشروعة، مشيرة إلى اعتقال أعضاء خلية ضالعة في عمليات الوساطة.

وقال النائب العام حمد سيف الشامسي إن “أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة”.

وأشار الشامسي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إلى أن التحقيقات “كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقربا إلى (قائد الجيش السوداني) عبدالفتاح البرهان و(معاون رئيس أركان القوات السودانية) ياسر العطا، وعددا من رجال الأعمال السودانيين”.

أجهزة الأمن في الدولة تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني #إنفوجرافيك_وام

https://t.co/nRwpN5i3iy pic.twitter.com/DQRONniHVz — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 30, 2025

ولفت البيان إلى أن أعضاء الخلية “أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بملايين الدولارات”.

وأوضح “جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق”.

وأكد ضلوع المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش في “إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين”.

ولم يصدر بعد أي تعليق من القوات المسلحة السودانية التي اتهمت الإمارات مرارا بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تخوض ضدها حربًا أهلية منذ عامين. وتنفي الإمارات هذه الاتهامات.