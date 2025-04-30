البرهان يعين رئيسا للحكومة ووزيرا للخارجية

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، قرارا بتكليف دفع الله الحاج علي، وزيرا لشؤون مجلس الوزراء ومكلفا بتسيير مهام رئيس الوزراء.

ويخلف الحاج، الذي عمل في السلك الدبلوماسي السوداني طويلا أثناء حكم الرئيس الأسبق عمر البشير، عثمان حسين عثمان الذي ترك وحكومته الخرطوم إلى بورتسودان مع اندلاع الاشتباكات مع قوات الدعم السريع.

من هو دفع الله الحاج؟

ودفع الله الحاج علي كان سفير السودان لدى السعودية حتى صدور قرار تعيينه اليوم، وكان قد التحق بالخارجية السودانية عام 1980، بعد أن نال درجة البكالوريوس عام 1978 من جامعة الخرطوم.

كما عمل سفيرا في باكستان والفاتيكان وفرنسا، ومندوبا دائما للسودان لدى منظمة التعاون الإسلامي، والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة بين عامي 2010 و2013.

كما عمل في بعثة السودان الدائمة في جنيف، ثم في سفارة السودان في سول عاصمة كوريا الجنوبية.

عمر صديق وزيرا للخارجية

كما اعتمد رئيس مجلس السيادة قرار مجلس الوزراء بتكليف السفير عمر محمد أحمد صديق وزيرا للخارجية، خلفا لوزير الخارجية السابق علي يوسف.

وعمر صديق هو رئيس بعثة السودان الحالية في الصين، وعمل سابقا في بعثات السودان لدى سويسرا وألمانيا وبريطانيا وجنوب إفريقيا، كما شغل منصب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة.

وكان صديق عضوا في وفد الحكومة السودانية لمفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع عام 2023، وأعربت الأخيرة حينها عن رفضها لوجوده.

في السياق، اعتمد البرهان تعيين التهامي الزين حجر وزيرا للتربية والتعليم.

ووجّه البرهان مجلس الوزراء ووزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة بوضع القرارين موضع التنفيذ.

ويخوض الجيش السوداني والدعم السريع منذ منتصف إبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.