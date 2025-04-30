اليمن.. جماعة أنصار الله تعلن مهاجمة حاملة طائرات أمريكية في بحر العرب (فيديو)

أعلنت جماعة (أنصار الله) في اليمن، مساء الأربعاء، استهدافها بطائرات مسيّرة حاملة الطائرات الأمريكية “فينسون”، وعددا من القطع الحربية التابعة في بحر العرب.

وفي بيان متلفز، قال يحيي سريع المتحدث العسكري لقوات جماعة (أنصار الله) إن “القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية فينسون، وعددًا من القطع الحربية التابعة لها في البحر العربي، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة”.

وأشار سريع إلى أن “العملية العسكرية تأتي في إطار التصدي للعدوانِ الأمريكي على اليمن وردًا على جرائمه المرتكبةِ بحقِّ أبناءِ شعبِنا”.

ولم يصدر على الفور تعليق من الولايات المتحدة على بيان سريع.

وبشكل متكرر تعلن جماعة (أنصار الله) تنفيذها عمليات عسكرية بصواريخ باليستية ضد مواقع وقواعد عسكرية داخل إسرائيل “دعمًا للشعب الفلسطيني ونصرة لقطاع غزة“.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش الأمريكي بشن “هجوم كبير” ضد جماعة (أنصار الله)، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تمامًا”.