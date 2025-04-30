ترامب يخفف وطأة رسوم السيارات ووزير يتحدث عن اتفاق تجاري مع إحدى الدول

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أمرين لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، وذلك من خلال مزيج من الاعتمادات الائتمانية وإعفاءات من رسوم أخرى على المكوّنات.

وساعدت التطوّرات في تخفيف بعض مخاوف المستثمرين بشأن السياسات التجارية المتقلبة لترامب الذي زار ولاية ميشيغان، مهد صناعة السيارات في الولايات المتحدة، قبل أيام فقط من فرض مجموعة جديدة من الرسوم بنسبة 25% على مكونات السيارات.

وتأتي الزيارة، عشية مرور 100 يوم على تولّيه منصبه، في الوقت الذي يتبنّى فيه الأمريكيون وجهة نظر قاتمة بشكل متزايد بشأن إدارة ترامب للاقتصاد، وسط مؤشرات على أن الرسوم الجمركية ستؤثّر في النمو وقد تؤدي إلى ارتفاع التضخّم والبطالة.

أحدث تراجع

وفي أحدث تراجع جزئي له عن سياسات الرسوم الجمركية، وافق الرئيس الجمهوري على منح شركات صناعة السيارات عامين لتعزيز نسبة المكوّنات المحلّية في المركبات التي يتم تجميعها محليًّا.

وقد مارس قادة صناعة السيارات ضغوطًا كبيرة على الإدارة الأمريكية خلال الأسابيع التي تلت إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة.

وقد هدّدت الرسوم، التي تهدف إلى إجبار شركات صناعة السيارات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، بتعطيل شبكة إنتاج السيارات في أمريكا الشمالية الممتدة عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال ترامب أثناء مغادرته واشنطن متوجّهًا إلى ميشيغان إن هذا القرار يخفف العبء عن الصناعة، إذ تستثمر الشركات في المزيد من الإنتاج الأمريكي.

وأضاف “أردنا مساعدتهم فقط.. إذا لم يتمكنوا من الحصول على قطع الغيار، فلا نريد معاقبتهم”.

وقال البيت الأبيض إن هذا التغيير لن يؤثر في الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فُرضت الشهر الماضي على 8 ملايين سيارة تستوردها الولايات المتحدة سنويًّا.

وأعلنت مجموعة “أوتوز درايف أمريكا“، التي تمثّل شركات تويوتا وفولكس فاجن وهيونداي و9 شركات أجنبية أخرى لتصنيع السيارات، أن قرار ترامب خفف بعض القيود، “لكن لا بد من بذل المزيد من الجهود لتعزيز صناعة السيارات الأمريكية”.

مزيد من الضبابية

وقالت كانديس ليانج رئيسة غرفة التجارة الكندية إن إصلاح الرسوم الجمركية لم يلب احتياجات الشركات في قطاع أمريكا الشمالية، وإن “إنهاء الرسوم الجمركية وحده يوفر راحة حقيقية. فالتقلّبات المستمرة تديم حالة عدم اليقين”.

في غضون ذلك، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك لشبكة (سي إن بي سي) إن الإدارة الأمريكية توصّلت إلى اتفاق تجاري مع إحدى الدول سيخفّف بشكل دائم من الرسوم الجمركية “المضادة” التي يعتزم ترامب فرضها. ولم يكشف الوزير عن اسم ذلك البلد.

وقال “لقد أبرمتُ اتفاقًا.. لكنني بحاجة إلى انتظار موافقة رئيس وزرائهم وبرلمانهم”.

وكان ترامب قد أبدى تفاؤله بشأن التوصّل إلى اتفاق مع الهند، وقال للصحفيين “الهند تسير على نحو رائع. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع الهند“.

وساعدت تعليقات لوتنيك في ارتفاع أسعار الأسهم التي تضررت بشدة من تحركات ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية وإجبار شركات التصنيع على تحويل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.