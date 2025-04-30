اشتباكات وإرسال تعزيزات.. مقتل 11 بهجوم على مقر أمني في صحنايا قرب دمشق (فيديو)

أفاد التلفزيون السوري بمقتل 11 فردا من الأمن العام إثر هجوم نفذته مجموعات خارجة عن القانون على مقر أمني في أشرفية صحنايا بريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن المكتب الإعلامي بوزارة الصحة قوله “ارتفاع عدد الشهداء إثر استهدافات المجموعات الخارجة عن القانون للمدنيين وقوات الأمن في أشرفية صحنايا إلى 11 شهيدًا إضافة إلى عدد من الإصابات”.

ونقلت عن مصدر أمني قوله “قامت مجموعات خارجة عن القانون من منطقة أشرفية صحنايا بالهجوم على حاجز يتبع لإدارة الأمن العام مساء أمس، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر إصابات متفاوتة”.

وتابعت “بشكل متوازٍ، قامت مجموعات أخرى في نفس الوقت بالانتشار بين الأراضي الزراعية وإطلاق النار على آليات المدنيين وآليات إدارة الأمن العام على الطرق، ما أدى لاستشهاد 6 أشخاص وجرح آخرين”.

بشكل متواز، قامت مجموعات أخرى في نفس الوقت بالانتشار بين الأراضي الزراعية وإطلاق النار على آليات المدنيين وآليات إدارة الأمن العام على الطرق، ما أدى لاستشهاد 6 أشخاص وجرح آخرين. #سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 30, 2025

تعزيزات

كما أفادت بإرسال تعزيزات من إدارة الأمن العام إلى محيط أشرفية صحنايا، لضبط الأمن واعتقال المجموعات الخارجة عن القانون.

ونقلت سانا عن مصدر أمني بدمشق قوله “قواتنا بدأت عملية تمشيط واسعة في منطقة أشرفية صحنايا، بهدف إلقاء القبض على العصابات الخارجة عن القانون التي اتخذت هذه المنطقة منطلقًا لعملياتها الإرهابية ضد الأهالي وقوات الأمن”.

مشاهد لتعزيزات إدارة الأمن العام التي وصلت إلى محيط أشرفية صحنايا بريف دمشق لضبط الأمن واعتقال المجموعات الخارجة عن القانون.#سانا pic.twitter.com/RHSMFe1YPo — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 30, 2025

وأظهرت مشاهد من سوريا، صباح اليوم الأربعاء، استمرار الاشتباكات العنيفة التي بدأت مساء الثلاثاء في صحنايا، في أعقاب توترات شهدها أيضًا حي جرمانا الواقع على بعد نحو 8 كيلومترات من مركز العاصمة دمشق.

وبيّنت المشاهد تصاعد الدخان واشتعال النيران ودوي إطلاق نار عنيف.

ومساء الثلاثاء، توصل ممثلون للحكومة السورية ودروز جرمانا، إلى اتفاق نص على الحد من “التجييش الطائفي” و”محاسبة المتورطين” في الاشتباكات التي أسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين، بحسب ما ورد في نص الاتفاق.

وأفاد التلفزيون السوري بأن اجتماعًا عُقد في مدينة جرمانا بريف دمشق، جمع ممثلين عن محافظة ريف دمشق وممثلين عن المجتمع المحلي، بهدف التوصل إلى اتفاق يعزز الأمن في المدينة.

مقطع صوتي مسيء للنبي

وفي وقت سابق أمس، قالت وزارة الداخلية السورية في بيان “شهدت منطقة جرمانا اشتباكات متقطعة بين مجموعات لمسلحين، بعضهم من خارج المنطقة وبعضهم الآخر من داخلها، وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة”.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الاشتباكات جاءت على خلفية انتشار مقطع صوتي مسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما تلاه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها أكّدت وزارة العدل السورية أنها لن تتهاون مع الاعتداءات الموجهة إلى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك في إطار حرصها على حماية المقدسات والرموز الدينية.

وشددت الوزارة في بيان رسمي حول الأحداث الأخيرة في جرمانا، على أهمية اللجوء إلى القضاء بوصفه سبيلا مشروعا لمحاسبة المجرمين ومثيري الفتن، وذلك من خلال الإجراءات القانونية المعمول بها.