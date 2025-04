ضجة كبيرة بعد كشف “عرابة الاستيطان” الإسرائيلية مخططها بشأن غزة (فيديو)

كشف وثائقي جديد لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن مخطّطات استيطانية إسرائيلية في قطاع غزة، مدعومة من شخصيات متطرفة تسعى لتهويد المنطقة، وكيف يتم دعم وتنسيق الأعمال المخالفة للقانون الدولي.

وفي وثائقي “المستوطنون”، الذي بثته “بي بي سي”، ظهرت دانييلا وايس، التي توصف بأنها “عرّابة الاستيطان”، لتسلط الضوء على دورها المحوري في تعزيز المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.

وصرحت وايس بأنها ساعدت على إنشاء الكثير من نقاط الاستيطان غير القانونية في الضفة الغربية، مؤكدة أن لديها تأثيرًا كبيرًا في سياسات الحكومة الإسرائيلية.

وايس وصفت أنشطتها الاستيطانية بأنها مجرد “جناية خفيفة”، وضحكت عند الإشارة إلى تهم جرائم الحرب الموجّهة إلى الاستيطان.

وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعم توسيع الاستيطان في غزة، لكنه “لا يمكنه قول ذلك علنًا”. كما كشفت أنها جهّزت 800 عائلة إسرائيلية للانتقال إلى غزة.

وبالرغم من الأدلّة المتزايدة على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، نفت وايس بشدة وجود عنف ممنهج، واصفةً الهجمات الموثقة بأنها “روايات غير كاملة”، ومرددةً الدعاية الاستيطانية التي تتجاهل الانتهاكات في محاولة لتبرير أفعال المستوطنين.

To understand the reality of Israel, this is a must-watch.

The “godmother” of the settler movement, Daniella Weiss, appears in Louis Theroux’s BBC documentary The Settlers.

"You have to influence the world using the magic system, Zionism. You redeem the land, you establish…

