هيئة البث: السلطة الفلسطينية تعرض على إسرائيل المساعدة في إطفاء حرائق القدس

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية عرضت على إسرائيل تقديم فرق إطفاء للمساعدة في السيطرة على الحرائق.

واندلعت حرائق في مناطق واسعة في الجبال بين القدس المحتلة وتل أبيب، مما دفع السلطات إلى إخلاء مستوطنات من ساكنيها وإغلاق عشرات الطرق.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن السلطة الفلسطينية عرضت إرسال فرق إطفاء للمساعدة في السيطرة على الحرائق، مضيفة أن إسرائيل لم ترد على العرض.

كما ذكرت القناة 12″ الإسرائيلية الخاصة أن السلطة الفلسطينية عرضت على إسرائيل تقديم المساعدة في إطفاء الحرائق التي تتسع رقعتها.

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر توجيهاته إلى مجلس الأمن القومي لطلب مساعدات دولية للسيطرة على الحرائق.

وأضاف المكتب أن من المتوقع أن تبدأ طائرات الإطفاء الدولية عملها غدا، الخميس.

وبالتزامن، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها إذاعة الجيش وصحيفة “يسرائيل هيوم”، عن مفوّض الإطفاء والإنقاذ أن “منظومة الإطفاء الجوي غير قادرة على مكافحة الحرائق الآن بسبب حالة الطقس”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن قائد الإطفاء في القدس أن الحرائق هي الأكبر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت “يسرائيل هيوم” نقلا عن قائد جهاز الإطفاء أن نحو 150 طاقما من الإطفاء يشاركون في محاولات السيطرة على الحرائق.

أما “القناة 12” فذكرت أن وزارة الطاقة أوقفت إمداد منطقة القدس بالغاز الطبيعي بسبب اتساع رقعة الحرائق.

وقالت إذاعة الجيش إن وزيرة المواصلات أمرت بالتأهب لتشغيل القطارات بمحركات “الديزل” بدلا من الكهرباء بسبب الخشية من أن تطول الحرائق شبكة الكهرباء.

وكانت “القناة 14” قالت في وقت سابق إن حركة القطارات بين القدس ومطار بن غوريون توقفت بسبب مخاوف من امتداد الحرائق إلى السكة الحديد وخطوط الكهرباء.

وأعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي توقف 22 برج اتصال خلوي في جبال القدس معظمها بسبب انقطاع الكهرباء.

هيئة البث الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية عرضت على إسرائيل فرق إطفاء للمساعدة في السيطرة على الحرائق ولم ترد إسرائيل على العرض حتى الآن#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/pnp4CMQ7ui — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 30, 2025

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، ذكرت “القناة 14” أنه تم نقل 13 مصابا على الأقل إلى المشافي بسبب الحرائق.

كما قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن جهاز (الشاباك) يحقق في الحرائق التي اشتعلت في منطقة القدس.