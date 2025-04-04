إعلام إسرائيلي ينشر مقطع “فيديو” لجندي أسير خلال التحقيق معه في غزة (شاهد)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، مقطع “فيديو” للأسير متان أنغرست خلال التحقيق معه من قبل رجال من المقاومة الفلسطينية في غزة، وبدا وهو يجيب عن أسئلة تم طرحها عليه.

وذكر الإعلام الإسرائيلي، أن المقطع عثر عليه جيش الاحتلال خلال عملياته في قطاع غزة.

“تنفيذ صفقة التبادل”

وسأل رجال المقاومة الأسير الإسرائيلي عن اسمه وأين كان يعيش وعن رقمه العسكري وعن وظيفته في جيش الاحتلال؟ وما الرسالة التي يود أن يرسلها إلى عائلته وإلى حكومة الاحتلال؟

وأجاب الأسير بأن اسمه (متان أنغرست) وأنه يبلغ من العمر 20 عامًا.

وعن رسالته للحكومة الإسرائيلية، قال الأسير موجّهًا حديثه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “عليك القيام بتنفيذ صفقة التبادل، وأضاف “أريد أن أرى عائلتي وأصدقائي”.

“قائد دبابة”

وقال أنغرست إنه كان يعيش بالقرب من حيفا وإن وظيفته في الجيش الإسرائيلي هي “قائد دبابة في ناحال عوز”.

وعن رسالته لعائلته، قال الأسير “أنا أحبكم.. وأشتاق إليكم جدا.. لا أعرف كيف حصل هذا حقًا.. وآمل أن أراكم قريبًا”.

“على حافة الهاوية”

وكانت زوجة الأسير الإسرائيلي (إلكانا بوحبوت) قالت أمس إن “جميع عائلات المختطفين لدى غزة، على حافة الهاوية”، وإن “إسرائيل أصبحت من دول العالم الثالث”.

وأكّدت في تصريحات لصحيفة “معاريف”، أمس الخميس، أنها لم تلتقِ منسق شؤون الأسرى في الجيش الإسرائيلي منذ عام ونصف عام، وأنها بعثت إليه برسالة ولم يردّ.

وشددت على أنها ستفعل كل ما بوسعها لإعادة زوجها -وألمحت إلى دخول غزة بجواز سفرها الكولومبي-، وقالت “إذا اضطررت لدخول غزة بجواز سفري الكولومبي، فسأفعل ذلك”.

وتساءلت زوجة بوحبوت “كيف يمكن أن يمر كل هذا الوقت دون التوصّل إلى صفقة؟ الشعور بالعجز وعدم اليقين حول عودة المختطفين يدفع عائلات ذويهم إلى الجنون”.

وصباح اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال “توسيع العملية البرية” في شمال غزة، بعد 18 يومًا من استئناف عدوانه على القطاع المحاصَر بزعم الضغط على المقاومة لتسليم بقية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وخلّف العدوان منذ فجر 18 مارس/آذار مئات الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، في حين يتصاعد غضب عائلات الأسرى الإسرائيليين ضد حكومة نتنياهو ضد استئناف الحرب خوفًا على حياة أبنائهم وطالبوا بإتمام صفقة التبادل.