أصوات رصاص كثيف.. الاحتلال يقتل فتى غرب بيت لحم ويحتجز جثمانه

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الفتى يوسف بكر زعول (17 عامًا) برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، الليلة الماضية، واحتجازه جثمانه.

وكان مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة قال، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت عند منطقة “أم هندي” غربا، وقرب المدخل الرئيس لقرية واد فوكين، حيث سمع إطلاق رصاص كثيف فيما وُجدت سيارات إسعاف إسرائيلية.

وأضاف حمامرة لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت مرور المركبات.

كما نقلت الوكالة عن عبد الحليم جعافرة، مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فرع بيت لحم، أن بلاغًا ورد إلى إسعاف الجمعية عن مصابين قرب حوسان.

وأكّد أن قوات الاحتلال منعت طاقم الجمعية من الاقتراب من المصابين، وأجبرته على مغادرة مكان الحدث، دون التمكّن من الحصول على معلومات دقيقة.

وفجر اليوم الجمعة، استشهد حسين جميل حردان (42 عامًا) برصاص الاحتلال في جنين شمالي الضفة، مع تواصل العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيّمها لليوم الـ74 على التوالي، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.