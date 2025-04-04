الأغذية العالمي: جميع المخابز في غزة المدعومة من البرنامج مغلقة ونحتاج لمساعدات عاجلة

حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، من خطورة توقف برامج المساعدات المختلفة التابعة له في غزة تدريجيا مع نفاد مخزونات الطعام.

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان “جميع المخابز المدعومة من البرنامج مغلقة، وتم توزيع آخر الطرود الغذائية هذا الأسبوع، ونحن بحاجة ماسّة لدخول المساعدات إلى غزة بشكل عاجل”.

وفي السياق، أكدت مسؤولة الإعلام في الأونروا أن الوكالة “ستظل ملتزمة وبشكل راسخ بتوفير الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، على الرغم من تزايد التحديات وصعوبة الأوضاع الإنسانية”.

وقالت في بيان اليوم الجمعة “إن توسيع العمليات العسكرية وأوامر النزوح القسري التي تصدرها القوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة تعوق الخدمات المنقذة للحياة التي تقدمها الأونروا، كما تعرقل وصولها إلى السكان مما يشكل انتكاسة للتقدم الذي أُحرز خلال فترة الهدنة”.

وأضافت “يعمل الآلاف من موظفي الأونروا كل يوم لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة، لكن السلطات الإسرائيلية تغلق جميع المعابر منذ أكثر من شهر، مما أدى إلى نقص حاد في الإمدادات، وتبذل فرقنا الآن قصارى جهدها لإدارة الإمدادات المتبقية من الموارد المتاحة”.

وأوضح البيان أن الأونروا تواصل تقديم مساعدات غذائية محدودة حسب الإمدادات المتبقية، وفي الوقت ذاته تكرر المطالبة برفع فوري للحصار المفروض على غزة من أجل تدفق المساعدات الإنسانية، ودعم من هم في أمسّ الحاجة إليها.

ولفت البيان إلى أن الأونروا تواصل بذل جهود مكثفة، من خلال 9 مراكز صحية و40 نقطة طبية، لتوفير خدمات الرعاية الصحية وإدارة وتشغيل العيادات بالإمدادات الأساسية.