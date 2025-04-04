الأونروا: الضفة الغربية تشهد أكبر موجة نزوح منذ حرب 1967

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في شمال الضفة الغربية، تسببت في أكبر موجة نزوح قسري تشهدها المنطقة منذ حرب سنة 1967، وسط تدمير واسع للبنية التحتية وأوامر هدم طالت عائلات فلسطينية ومخيمات لاجئين.

وأكدت الوكالة الأممية، في منشور عبر منصة “فيسبوك” أنها تواصل، بالتعاون مع شركائها، تقديم مساعدات إنسانية عاجلة، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى خدمات أساسية مثل العيادات الصحية المتنقلة والتعليم عبر الإنترنت.

ووصفت الوكالة الوضع في شمال الضفة بأنه “مقلق للغاية”.

التصعيد في شمال الضفة

جنين:

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه لليوم الـ74 على التوالي على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

ويتفاقم الوضع الإنساني لنحو 21 ألف نازح هجرهم الاحتلال قسرًا من منازلهم في مخيم جنين خاصة مع فقدانهم لمصادر دخلهم، وممتلكاتهم ومنعهم من العودة إليها، وتشير التقديرات إلى أن 600 منزل دمر في المخيم، فيما أصبحت قرابة 3 آلاف وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وارتفع عدد الشهداء في المحافظة إلى 36 شهيدًا، فيما يواصل الاحتلال شن حمالات مداهمة واعتقالات واسعه في قرى وبلدات المحافظة وبشكل شبه يومي.

طولكرم:

كما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ68 على التوالي، ولليوم الـ55 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني متواصل وتعزيزات عسكرية واسعة.

وأسفر العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 4 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى جانب عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.

كما ألحق عدوان الاحتلال دمارا شاملا في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة، حيث دمرت 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.