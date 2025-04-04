“الشعب كله مقاوم”.. وقفة في السويداء تنديدا بالغارات الإسرائيلية على سوريا (شاهد)

نظم ناشطون في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية للتنديد بالغارات الإسرائيلية على سوريا وللمطالبة بإلزام الاحتلال بالقرارات الدولية.

وردد المتظاهرون شعارات تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية في درعا والقنيطرة وغيرهما مؤكدين أن الدم السوري كله حرام وأن الشعب السوري واحد ينتفض من أجل حماية كل السوريين على كامل الأرض السورية.

وطالب المحتجون الاحتلال الإسرائيلي بالخروج من الأراضي السورية المحتلة كافة، والكف عن استهداف مقدرات الجيش السوري العسكرية.

من المستفيد؟

وقال أحد المتظاهرين إن المستفيد من هذا القتل والتدمير في المدن السورية “هو الغربي الأوروبي الذي يقايض دماء الشعب السوري بالدولار، ويدعم المعتدي الإسرائيلي بدلًا من إيقاف عدوانه على سوريا“.

وأضاف “هذا المحتل الإسرائيلي وداعميه من الغرب لن يمروا على الأراضي السورية إلا على جثثهم وأن الشعب السوري كله مقاوم ويرفض الاحتلال الإسرائيلي”.

“الشعب السوري واحد”

وردد المتظاهرون هتافات من بينها “يا درعا السويداء معاك للموت.. يا درعا”، و”سوريا حرة حرة.. صهيوني يطلع برة”، “والسوري يرفع إيده.. صهيوني ما بنريده”، و”واحد واحد واحد.. الشعب السوري واحد”.

وكانت وكالة الأنباء السورية أعلنت استشهاد 9 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي حرش سد الجبيلية، مساء الأربعاء، قبل أن يرتفع العدد إلى 11، بحسب مراسل الجزيرة مباشر. وأثار الاستهداف استنفارًا شعبيًا وإدانات عربية وإقليمية.

وفي حرب 5 يونيو/حزيران 1967، احتلت إسرائيل معظم مساحة مرتفعات الجولان جنوب غربي سوريا، بما في ذلك أجزاء من سفوح جبل الشيخ، ثم أعلنت ضمها إليها في 1981، وهو ما لا تعترف به الأمم المتحدة.

وبعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، استغلت إسرائيل تلك الظروف في احتلال المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك (فصل القوات) بين الجانبين لعام 1974، وسط رفض واسع لذلك سوريًا وعربيًا ودوليًا.

كما استغلت إسرائيل هذه التطورات، وشنت مئات الغارات الجوية، دمرت على إثرها طائرات حربية وصواريخ متنوعة وأنظمة دفاع جوي في مواقع عسكرية عديدة بأنحاء سوريا.

وفي 8 ديسمبر الماضي، بسطت فصائل المعارضة السورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

ودعت سوريا المجتمع الدولي إلى “اتخاذ موقف حازم والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام بالقانون الدولي وتعهداتها بموجب اتفاقية فصل القوات لعام 1974″، كما حثت الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية المعنية على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا التصعيد ومنع المزيد من الانتهاكات”.