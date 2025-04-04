بينهم أسرى سابقون.. الاحتلال يعتقل أكثر من 100 فلسطيني في الضفة خلال أسبوع

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 100 مواطن من محافظات الضفة الغربية خلال الأسبوع الأخير، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى رهائن وأسرى سابقين.

وأوضح النادي في بيان، اليوم الجمعة، أن التصعيد في حملات الاعتقال تركز مؤخرًا في مناطق مسافر يطا، ومخيم الفوّار، ومخيم الدهيشة، إلى جانب محافظتي جنين وطولكرم، اللتين يواصل الاحتلال اجتياحهما منذ نحو شهرين، في سياق عدوان واسع النطاق.

تحقيقات وإعدام ميداني

وأشار نادي الأسير إلى أن الاعتقالات ترافقت مع جرائم إعدام ميداني، وتحقيقات ميدانية، واعتداءات جسدية ولفظية، وتهديدات بحق الأهالي، فضلًا عن تدمير واسع للبنية التحتية، وتخريب منازل المواطنين، واحتجازهم كرهائن، وتحويل منازلهم إلى ثكنات عسكرية.

سياسة عقاب جماعي

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال في سياق حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، حيث بلغ عدد المعتقلين منذ اندلاع العدوان أكثر من 15800 مواطن من الضفة، إضافة إلى اعتقال الآلاف من قطاع غزة وعشرات العمال الفلسطينيين.

وشدد نادي الأسير على أن سياسة الاعتقالات تشكّل إحدى الأدوات الثابتة والمنهجية التي يستخدمها الاحتلال لترهيب الشعب الفلسطيني وفرض واقع قسري، ليس فقط من حيث عدد المعتقلين، بل من خلال ما يتخللها من انتهاكات وجرائم جسيمة.