ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان بعد صدور حكم بإدانتها

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس عن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن التي صدر بحقها قرار قضائي يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقرّرة في بلدها عام 2027.

وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشال” ليل الخميس، إن مارين لوبن عرضة لـ”حملة شعواء” من قبل “اليساريين الأوروبيين الذين يستخدمون القانون سلاحًا لإسكات حرّية التعبير وحظر منافستهم السياسية”.

وقال ترامب “لا أعرف مارين لوبن، لكنني أقدّر كيف عملت بجدّ لسنوات طويلة”، وأضاف أنها “عانت الهزائم لكنها واصلت المضي قدمًا، والآن قبل -تحقيقها- انتصارًا كبيرًا، نالوا منها بتهمة بسيطة لعلّها لم تكن تعلم عنها شيئًا”.

President Donald J. Trump stands with Marine Le Pen! pic.twitter.com/k19wt0rlXo — Trump War Room (@TrumpWarRoom) April 4, 2025

“خطأ في تسجيل الحسابات”

ووجد الرئيس الأمريكي الجمهوري، مبرِّرا لمارين لوبن، وقال “يبدو لي أن الأمر لا يعدو كونه خطأ في تسجيل الحسابات” وأن “الأمر سيئ بالنسبة إلى فرنسا، وللشعب الفرنسي العظيم، مردفًا “حرروا مارين لوبن!”.

وسبق لترامب أن شبّه القرار بحق مارين لوبن “بالمعارك القضائية التي خاضها هو نفسه في الولايات المتّحدة” وقال للصحفيين، الاثنين الماضي “لقد حُظر عليها الترشّح لخمس سنوات وهي المرشّحة الأوفر حظا.. هذا يُشبه بلدنا، يُشبهه تمامًا”.

وأدان القضاء الفرنسي مارين لوبن، يوم الاثنين، بتهمة اختلاس أموال عامة ومنعها من الترشح للانتخابات لفترة خمسة أعوام، ما يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة بعد عامين.

“قرار يناقض الديمقراطية”

من جانبه، اعتبر نائب ترامب جاي دي فانس أن القرار بحق مارين لوبن “يناقض الديمقراطية” وقال في مقابلة مع (شبكة نيوزماكس) التلفزيونية “هم يحاولون الزج بها في السجن وإبعادها عن عملية الاقتراع.. هذه ليست ديمقراطية”.

ورأى أن مارين لوبن كانت “تتصدر بعض استطلاعات الرأي” للانتخابات الرئاسية الفرنسية، وأنها “أدينت بتهمة بسيطة للغاية” وقال إنها “تطال.. بالمناسبة.. العاملين معها، وليس مارين لوبن شخصيا”.

“منع بشكل فوري”

وأصدر أحد القضاة حكما بمنع لوبان بشكل فوري من الترشح لأي منصب عام لخمس سنوات بما يعني منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2027 إلا إذا تمكنت من نقض الحكم عن طريق الطعن عليه قبل ذلك الموعد.

ونقلت رويترز عن مصدر -لم تسمه- يوم الأربعاء إن القاضي الذي أصدر الحكم أصبح الآن تحت حماية الشرطة بعد أن تلقّى تهديدات بالقتل.

واتهمت مارين لوبان وحلفاؤها في “التجمع الوطني” وأنصارها، قضاة المحاكمة بتقويض الديمقراطية، وشنوّا هجوما عنيفا تنديدا بما سموه “استبداد القضاة” ومناورات يمارسها النظام لمنعها من الوصول إلى سدّة الرئاسة.

بين ترامب ومارين لوبان

وجرى التشبيه وسط أنصار اليمين على مرّ السنين، بين مارين لوبان وترامب بسبب الآراء المناهضة للهجرة وخطابهما المشحون ضد الأقليات.

يذكر أن محكمة في نيويورك، أدانت، ترامب بتزوير مستندات لإخفاء دفع أموال إلى ممثلة أفلام إباحية سابقة، إلا أن قضيتين جنائيتين كانتا مرفوعتين بحقه، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.