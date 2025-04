تقارير: إقالة مدير وكالة الأمن القومي الأمريكي ونائبته إثر “شكوك بشأن ولائهم لترامب”

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال، أمس الخميس، الجنرال تيموثي هوغ، مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) وقائد قيادة الفضاء السيبراني، مع نائبته المدنية ويندي نوبل، بعد ضغوط من الناشطة اليمينية لورا لومر.

وفي اجتماع مع ترامب، طالبت لومر بفصل عدد من المسؤولين، بمن فيهم هوغ ونوبل، بسبب ما وصفته بعدم ولائهم للرئيس، كما شددت على ضرورة إقالة مساعدين آخرين في مجلس الأمن القومي بسبب مواقفهم التي اعتبرتها معارضة لترامب.

وعلى إثر ذلك، تم فصل 5 من كبار مساعدي مجلس الأمن القومي، في خطوة وصفها العديد من المراقبين بأنها تعكس تحرّكات سياسية قوية داخل الإدارة.

وفي منشور لها على منصة “إكس”، قالت لورا لومر إن “تيم هوغ وويندي نوبل، كانا غير مخلصين للرئيس ترامب، ولهذا تم فصلهما”، وأضافت أنها كانت قد نصحت ترامب بفصل هوغ بسبب اختياره من قبل الجنرال مارك ميلي، الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة في عام 2023.

وتم نقل ويندي نوبل، إلى وظيفة جديدة داخل مكتب وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات والأمن. ويُذكر أن وكالة الأمن القومي جزء من وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون).

ودفعت مواقف لومر (32 عامًا) المتطرفة، إلى تركيز وسائل الإعلام اليمينية الأضواء عليها، ففي عام 2019، زارت لومر مبنى “الكونغرس” وصورت نفسها وهي تتهجّم لفظيًا على النائبتين إلهان عمر ورشيدة طليب، مدّعية أنهما “عضوان غير شرعيين في الكونغرس، لأنهما أقسمتا اليمين الدستورية على القرآن وليس على الإنجيل أو التوراة”.

NSA Director Tim Haugh and his deputy Wendy Noble have been disloyal to President Trump. That is why they have been fired.

As a Biden appointee, General Haugh had no place serving in the Trump admin given the fact that he was HAND PICKED by General Milley, who was accused of… pic.twitter.com/SFXmog5b44

— Laura Loomer (@LauraLoomer) April 4, 2025