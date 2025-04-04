تقارير: إقالة مدير وكالة الأمن القومي الأمريكي ونائبته إثر “شكوك بشأن ولائهم لترامب”

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال، أمس الخميس، الجنرال تيموثي هوغ، مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) وقائد قيادة الفضاء السيبراني، مع نائبته المدنية ويندي نوبل، بعد ضغوط من الناشطة اليمينية لورا لومر.

وفي اجتماع مع ترامب، طالبت لومر بفصل عدد من المسؤولين، بمن فيهم هوغ ونوبل، بسبب ما وصفته بعدم ولائهم للرئيس، كما شددت على ضرورة إقالة مساعدين آخرين في مجلس الأمن القومي بسبب مواقفهم التي اعتبرتها معارضة لترامب.

وعلى إثر ذلك، تم فصل 5 من كبار مساعدي مجلس الأمن القومي، في خطوة وصفها العديد من المراقبين بأنها تعكس تحرّكات سياسية قوية داخل الإدارة.

“الولاء لترامب”

وفي منشور لها على منصة “إكس”، قالت لورا لومر إن “تيم هوغ وويندي نوبل، كانا غير مخلصين للرئيس ترامب، ولهذا تم فصلهما”، وأضافت أنها كانت قد نصحت ترامب بفصل هوغ بسبب اختياره من قبل الجنرال مارك ميلي، الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة في عام 2023.

وتم نقل ويندي نوبل، إلى وظيفة جديدة داخل مكتب وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات والأمن. ويُذكر أن وكالة الأمن القومي جزء من وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون).

ودفعت مواقف لومر (32 عامًا) المتطرفة، إلى تركيز وسائل الإعلام اليمينية الأضواء عليها، ففي عام 2019، زارت لومر مبنى “الكونغرس” وصورت نفسها وهي تتهجّم لفظيًا على النائبتين إلهان عمر ورشيدة طليب، مدّعية أنهما “عضوان غير شرعيين في الكونغرس، لأنهما أقسمتا اليمين الدستورية على القرآن وليس على الإنجيل أو التوراة”.

NSA Director Tim Haugh and his deputy Wendy Noble have been disloyal to President Trump. That is why they have been fired. As a Biden appointee, General Haugh had no place serving in the Trump admin given the fact that he was HAND PICKED by General Milley, who was accused of… pic.twitter.com/SFXmog5b44 — Laura Loomer (@LauraLoomer) April 4, 2025

ردود فعل حادة من الديمقراطيين

من جانبهم، عبّر القادة الديمقراطيون في لجنتي الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ عن استنكارهم لقرار فصل هوغ، واعتبر السيناتور مارك وارنر، أن هذا القرار غير مبرر، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات سيبرانية غير مسبوقة.

وكان الجنرال هوغ، الذي شغل منصبه في قيادة الفضاء السيبراني ووكالة الأمن القومي منذ أكثر من عام، قد لعب دورًا محوريًا في الدفاع عن الانتخابات الأمريكية ضد “الهجمات الروسية”، وأثبت كفاءته في قيادة العمليات الهجومية ضد التهديدات السيبرانية العالمية.

ولم يوضح المسؤولون الأمريكيون بعد، السبب الرسمي لإقالة هوغ أو إعادة تعيين نوبل، ومع ذلك، أُعلن عن تعيين الجنرال ويليام هارتمان، نائب قائد قيادة الفضاء السيبراني، كمدير مؤقت للـ(NSA).

وجاءت إقالة الجنرال هوغ بعد أسابيع قليلة من زيارة إيلون ماسك إلى مقر وكالة الأمن القومي في فورت ميد بولاية ماريلاند، التي كانت أول زيارة معروفة للملياردير إلى وكالة استخبارات أمريكية، بصفته “قائد إدارة كفاءة الحكومة” (DOGE) في إدارة ترامب، وأفاد المسؤولون آنذاك بأن الاجتماع ركز على تقليص عدد الموظفين والعمليات، مع وصف البعض له بأنه لقاء “إيجابي”.