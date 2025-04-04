بينهم حفيد خليل الحية.. ارتفاع عدد شهداء مجزرة مدرسة الأرقم في مدينة غزة

استشهد الطفل خليل عز الدين الحية (8 أعوام) الحفيد الثاني لرئيس حركة حماس في غزة خليل الحية متأثرًا بإصابته جراء قصف الاحتلال مدرسة الأرقم في غزة أمس الخميس.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن عدد الشهداء في مجزرة دار الأرقم ارتفع إلى 35 شهيدًا بعد انتشال 4 شهداء صباح اليوم الجمعة.

استشهاد الطفل خليل عز الدين الحية (8 أعوام) الحفيد الثاني للقيادي في حماس خليل الحية متأثراً بإصابته جراء قصف الاحتلال مدرسة الأرقم أمس الخميس في غزة pic.twitter.com/8Dpostvx0n — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 4, 2025

مجزرة مدرسة دار الأرقم

ومساء أمس الخميس، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن 31 فلسطينيًّا استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة دار الأرقم، التي تؤوي نازحين، بثلاثة صواريخ في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

ووصلت جثث الشهداء وبينهم أطفال ونساء إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة مقطعة ومتفحمة، غالبيتهم أشلاء، وأحدث القصف دمارًا واسعًا في المدرسة.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقصفه مدرسة دار الأرقم شرقي مدينة غزة “جريمة وحشية جديدة تستهدف المدنيين في سياق عمليات الإبادة الجماعية”.

وأضافت الحركة في بيان أن “العجز غير المبرَّر للمجتمع الدولي ودول العالم عن القيام بالدور المطلوب لوقف الإبادة ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، يمثل تعبيًرا صارخًا عن سقوط منظومة القيم والقوانين التي طالما تغنى بها المجتمع الدولي، في ظل هول الجريمة المرتكبة في قطاع غزة، وعلى مرأى ومسمع من العالم”.

الصحة في غزة: 86 شهـ،يدا و287 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية pic.twitter.com/7qWDUQuzcb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 4, 2025

ارتفاع عدد الشهداء

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة “وصل مستشفيات قطاع غزة 86 شهيدًا و287 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وذكرت أن عددًا من الضحايا “لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات بلغت نحو ألف و249 شهيدًا و3 آلاف و22 إصابة منذ 18 مارس/آذار الماضي، بينما ارتفع عدد الضحايا إلى 50 ألفًا و609 شهداء و115 ألفًا و63 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.