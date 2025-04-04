سرايا القدس تستولي على مسيّرتين للاحتلال أثناء تنفيذ مهام استخباراتية شمالي غزة (شاهد)

أظهر مقطع مصوّر نشرته سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لحظة استيلاء مقاتليها على طائرتين مسيّرتين من طراز (EVO MAX) إحداهما مطورة، خلال تنفيذهما “مهام استخبارية” في أجواء شمال قطاع غزة.

وأوضح “الفيديو” تفاصيل ومحتويات الطائرتين، مشيرًا إلى أنهما صناعة أمريكية، في دلالة على استمرار اعتماد الاحتلال الإسرائيلي على الدعم العسكري الأمريكي.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مزوّد للأسلحة لإسرائيل، حيث قدمت مساعدات عسكرية بقيمة 22 مليار دولار منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى أغسطس/آب 2024، بحسب تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال “توسيع العملية البرية” في شمال القطاع.

وفي 23 مارس/آذار الماضي، استقدم جيش الاحتلال الفرقة القتالية 36 إلى حدود غزة، عقب إنهاء مهامها العسكرية في جنوب لبنان، ما يعكس تصعيدًا مستمرًا في العمليات العسكرية.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع فجر يوم 18 مارس، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والمصابين 115 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.