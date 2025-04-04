شاهد: الشرطة الألمانية تهاجم متظاهرين متضامنين مع غزة في برلين

تعرض عدد من المتظاهرين المتضامنين مع قطاع غزة لاعتداءات من قبل الشرطة الألمانية في العاصمة برلين، خلال احتجاجات نظمتها مجموعات مناصرة للقضية الفلسطينية.

واندلعت المواجهات بعد أن حاولت قوات الأمن تفريق الحشود التي كانت تتجمع في أحد الساحات الرئيسة، مما أدى إلى حالات من العنف من قبل قوات الأمن.

وانتقد العديد من المشاركين في المظاهرات أسلوب التعامل مع المحتجين، مطالبين بوقف استخدام القوة المفرطة ضدهم.

وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي بدأها، أمس الخميس، إلى المجر، وتستمر 4 أيام، وهي أول زيارة يقوم بها نتنياهو لدولة أوروبية منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرة توقيف بحقه، ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب إسرائيل في قطاع غزة.