شهيد جديد في جنين برصاص الاحتلال وسط تصعيد شمالي الضفة الغربية (فيديو)

رفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على جنين إلى 36

استشهد حسين جميل حردان (42 عامًا) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، فجر اليوم الجمعة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تسلمت جثمان الشهيد حردان، من قوات الاحتلال، عند حاجز الجلمة العسكري، شمال مدينة جنين.

وأضاف الهلال الأحمر، أن طواقمه نقلت جثمان الشهيد إلى مستشفى جنين الحكومي.

أسير محرر جريح

والشهيد حردان هو جريح وأسير محرر قضى 7 سنوات في سجون الاحتلال، وهو أب لخمسة أطفال.

استطاع حردان الفرار 3 مرات من محاولات الاحتلال اعتقاله ومداهمة منزله، واليوم للمرة الرابعة حاول الهرب ولكن أصيب برصاص الاحتلال واستشهد.

36 شهيدًا منذ بدء العدوان على جنين

وباستشهاد حردان، ارتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها إلى 36، وعشرات الإصابات.

ويواصل الاحتلال، لليوم الـ74 على التوالي، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

ويتفاقم الوضع الانساني لنحو 21 ألف نازح هجّرهم الاحتلال قسرًا من منازلهم في مخيم جنين خاصة مع فقدانهم لمصادر دخلهم، وممتلكاتهم ومنعهم من العودة إليها.

وتشير التقديرات إلى أن 600 منزل دمر في المخيم، فيما أصبحت قرابة 3000 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.