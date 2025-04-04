عبد الملك الحوثي: أسقطنا 17 مسيَّرة وعملياتنا ضد البحرية الأمريكية مستمرة (فيديو)

قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي، اليوم الجمعة، إن “العدو الإسرائيلي يقوم حاليًّا بتصفية القضية الفلسطينية، ويهجّر الفلسطينيين بدعم أمريكي كامل”.

وأضاف الحوثي في كلمة متلفزة “العدو الصهيوني يخطط لعمليات تهجير من الضفة الغربية، ويستهدف المسجد الأقصى باستمرار”.

وفي هذا الصدد، أكد الحوثي أن “عمليات استهداف القطع البحرية الأمريكية مستمرة بفعالية عالية”.

وأشار إلى أن “حاملة الطائرات الأمريكية ‘ترومان’ في حالة مطاردة باستمرار، وهي تهرب في أقصى شمال البحر الأحمر”، لافتًا إلى أن الجماعة في موقف متقدم على المستوى البحري.

وتابع “سنواصل التصدي للأمريكي الذي يشترك مع العدو الإسرائيلي، ويسنده ويحميه ويشاركه في عدوانه على فلسطين وضد شعوب أمتنا”.

وأوضح الحوثي أن “العدو الأمريكي يعتمد في تصعيده على اليمن على طائرات الشبح وقاذفات القنابل التي تأتي من قواعد أخرى غير حاملة الطائرات ترومان”.

وأشار إلى أن “العمليات ضد العدو الإسرائيلي مستمرة، وهو متوقف تمامًا عن الملاحة عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي”.

أبرز ما جاء في كلمة عبد الملك الحوثي: